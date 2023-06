Definidos los bombos: Concacaf confirma detalles para el sorteo de la Copa Centroamericana 2023

Al final del sorteo, cada grupo contará con un club de cada Bombo y no más de dos clubes de la misma Asociación Miembro.

CALENDARIO DE LA COMPETENCIA

La fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 se jugará en agosto, cada uno de los clubes disputará cuatro partidos (dos en cada y dos de visitante), en cinco semanas de competencia. El calendario de la fase de grupo es el siguiente:

Fase de Grupos

Semana 1:1-3 de agosto (1 vs 3 and 5 vs 2)

Semana 2: 8-10 de agosto (5 vs 1 and 2 vs 4)

Semana 3: 15-17 de agosto (4 vs 5 and 2 vs 3)

Semana 4: 22-24 de agosto (4 vs 1 and 3 vs 5)

Semana 5: 29-31 de agosto (1 vs 2 and 3 vs 4)

Al final de la fase de grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria. Esta comenzará con los cuartos de final en la última semana de septiembre y terminará con una final de vuelta a principios de diciembre.

Cuartos de Final: 26-28 de setiembre (Partidos de ida) y 3-5 de octubre (Partidos de vuelta)

Semifinales y Repechaje: 24-26 de octubre (Partidos de ida) y 31 de octubre – 2 de noviembre (Partidos de vuelta)

Finales: 28-30 de noviembre (Partidos de ida) y 5-7 de diciembre (Partidos de vuelta).

Al final de la fase de eliminatoria, los semifinalistas y los dos ganadores del repechaje (seis equipos en total) avanzarán a la renovada Liga de Campeones Concacaf ampliada a 27 clubes. Además, el campeón de la competición recibirá un pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf.