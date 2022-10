Delantero del Alajuelense explota en redes sociales al no ser tomado en cuenta en la final ante Olimpia: “No valoran el esfuerzo”

Rolando Blackburn, delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, se desahogó a través de sus redes sociales al no ser tomado en cuenta en la lista de los 18 convocados en la final de ida ante Olimpia.

El delantero panameño se expresó a través de su cuenta de Instagram, donde descargó su frustración tras no ver minutos en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

‘’Habrá días en que querrás tirar la toalla, donde sentirás que no puedes más, que no valoran tu esfuerzo y sentirás la necesidad inmensa de salir corriendo. Pero detente, respira y tomate un instante para mirar hacia atrás y recuerda todo lo que has trabajado para estar donde hoy estás. Recuerda, vales por lo que eres, no por lo que los demás creen’’, opinó en su cuenta de Instagram el ariete de la Liga Deportiva Alajuelense.