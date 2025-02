Dereck Moncada tiene una decisión firme ante la falta de minutos en Olimpia y confiesa lo que realiza el DT Espinel con los jóvenes

“Me lo he tomado con calma, confiando en Dios que pueda seguir teniendo oportunidad. Quiero sumar más minutos, pero la decisión la toma el profe Espinel, nosotros solo debemos hacer bien las cosas”, reveló este viernes en conferencia de prensa previo al duelo ante Génesis FC del domingo.

Dereck Moncada reveló que no se desespera por la falta de minutos y que su enfoque está en mejorar su rendimiento, incluso trabajando fuera de la cancha para fortalecer su juego.

“Es muy importante, me ha ayudado bastante y pienso hacerlo durante mi carrera, siempre me ha ayudado y en los partidos me ha dado resultado”.

¿Qué tipo de trabajos hace? se le consultó. “Son trabajos de cómo usar el cuerpo, aprender a cómo correr para evitar lesiones. A veces uno no se da cuenta, pero en el campo se nota la diferencia”, detalló.

Además, destacó el apoyo que ha recibido del técnico Eduardo Espinel, quien dedica tiempo adicional a los jóvenes del equipo para enseñarles principios fundamentales del fútbol.

“Entrenamos a las 7:30 am con los jóvenes, nos ha enseñado cómo recepcionar el balón de espalda porque hay mucho roce”, dijo el novel delantero de los blancos.

El prometedor atacante dejó claro que su compromiso está con Olimpia y no se ve en otro equipo. “Mi meta es estar acá en Olimpia, no me desmotivo por eso, eso me motiva para seguir trabajando y demostrar que quiero una oportunidad para ser titular en el equipo”, dejó en manifiesto.

Moncada reiteró en la importancia de seguir de cerca a los futbolistas jóvenes de las reservas, ya que muchos se desaniman al no tener oportunidad. En su caso, habló del apoyo familiar que ha recibido cuando tiene puntos de quiebres, pero que se mantiene de pie para seguir adelante.

Dereck fue uno de los referentes de la Sub-20 de Honduras y reservas de la manada, pero es consciente todavía le queda un camino por delante. Hoy tocará seguir aprendiendo de jugadores que tiene de referencia como Jerry Bentgson, Alberth Elis, Yustin Arboleda o Jorge Benguché.