Chirinos se desahoga: regreso con Olimpia tras lesión, nivel de la Liga de Honduras, palabras de Diego Vázquez ¿Tiene problemas en la Selección?

Chirinos habló en la conferencia de prensa sobre diversos temas, la no presencia de clubes hondureños más allá de la Concacaf Champions Cup, el nivel del fútbol catracho y de un regreso a la Selección de Honduras.

Sin embargo, confesó que debe sostener una conversación directa con el profesor Reinaldo Rueda, un pedido especial que le realizó. Descartó completamente que sea un tema de indisciplina.

CONFERENCIA DE PRENSA DE MICHAELL CHIRINOS

Recuperación y volver a las canchas. “Agradecido con Dios porque vuelvo a estar con mis compañeros, a tener entrenamientos completos y la lesión se me complicó al final. Pensé que era una sobrecarga muscular y fue algo más grave, estamos de vuelta y aprovechar el momento, ponerme al nivel de mis compañeros. Con el profesor todo bien, los resultados se están reflejando y vamos de a poco, con los resultados muy buenos”.

Lo que hará para volver al mejor nivel. “Inicié de titular, pero estar en Olimpia es normal, aquí están los mejores jugadores. Desde que empecé a jugar en Olimpia me pasó, estaba Quioto, Elis, Alex López, Garrido, siempre luché, trabajé fuerte y en lo principal físicamente me tengo que poner bien”.

Enfrentar a Génesis FC y la presión de Real España. “La presión es la misma para Olimpia, estamos obligados a obtener títulos, Real España viene jugando muy bien, con gran cuerpo técnico y ante Génesis será un rival complicado, con buen técnico, jugadores técnicos y rápidos, en una cancha algo complicada. Y trataremos de hacer un excelente partido”.

Honduras tiene o no la mejor liga de Centroamérica. “Es un tema complicado, he estado en Costa Rica y México, la verdad que siendo sincero no estamos a un nivel que uno puede decir que es la mejor liga de Centroamérica, nos falta muchísimo tanto a nivel de jóvenes que juegan en cancha de tierra, a nivel profesional con buenas canchas, infraestructura y mucho más. Con la eliminación de todos los equipos hondureños, es parte del fútbol y la gente de arriba debe saber que estamos en un déficit y hay que trabajar fuerte para que Honduras siga siendo referente en Concacaf”.

La Liga es el reflejo de la Selección. “Sí claro, es que implica muchísimas cosas, a uno le exigen cuando es profesional, tiene que llegar uno bien humilde, pero atrás es el problema. No se sabe donde entrenan cada categorías de los equipos y a veces ni tienen canchas, ese es un problema y cuando llegas a ser profesional llegas con un déficit de querer estar trabajado, hay muchas cosas que al fútbol hondureño le hace falta. Me gustaría poder aportar, pero no es decisión mía. Uno trabaja al final para estar en una Selección, creo que tengo que tener una reunión con el profesor Rueda antes de poder estar en una lista con él”.

Diego Vázquez dijo: “es complejo cuando vas en cucarachita y el otro en Ferrari” y volver a un Mundial sería un milagro. “Es un tema complicado, compararse con México... Está muy arriba de nosotros en todo. Hay que darle gracias a Dios que estoy en un club que me ha dado todo, buenas canchas, excelentes cuerpos técnicos y vamos a buenos hoteles, tenemos casi todo y eso se reflejó en su momento, fuimos al Azteca y le ganamos al América, al Seattle y Montreal. Lo que dijo el profe Diego, sus razones tendrá y lo importante siempre es enfocarse en uno mismo, en lo que falta, en lo que puedes brindar, no en el rival. El profe Diego tendrá sus razones por lo cual dice eso, hay que seguir trabajando para seguir mejorando en lo futbolístico para el nivel de Honduras. Y sobre con el profe Rueda, tengo que hablar algo personal que pasó y creo que después de eso me lo puedes preguntar y con mucho gusto lo respondo”.

Olimpia está por encima de los 9 clubes por temas de infraestructura. “Claro, nosotros tenemos varias canchas en el país de las mejores y eso se refleja. No es que yo jugué en cancha de tierra y al llegar a canchas mejores tengo que jugar mejor, eso no es así. Si trabajas en canchas buenas desde pequeño vas a ser a un mejor en ese tipo de canchas, al final es lo que quiero dar a entender, se tiene que luchar por el país, por el bienestar de los jóvenes, llevarlos de la mejor manera desde los pequeños. Queremos tener un fútbol mucho más dinámico y rápido para poder llegar a un buen nivel cuando enfrentemos a México, Canadá y Estados Unidos”.

Existe algún problema con el profesor Rueda. “Llevo 11 años jugando al fútbol profesional, Olimpia, Selección y en el extranjero, nunca he tenido un problema de indisciplina y por eso me caracterizo. No he tenido esos inconvenientes, más que todo es futbolístico, algo que me ha pedido y vamos a tratar de hablarlo de la mejor manera para poder estar de nuevo en la Selección”.

Olimpia lleva 6 años sin exportar jugadores. “Yo he salido 4 veces, creo que el nivel allá es superior, cuando llego me encuentro a muchas cosas diferentes y sobre todo, estamos en un equipo muy bueno. Uno en lo personal debe exigirse al máximo para salir, mostrar cosas diferentes, ver juegos del extranjero y no te agarre el nivel hondureño que es muy limitado comparado al extranjero”.