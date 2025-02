Espinel confirma la fecha del regreso de Edwin Rodríguez en Olimpia y resalta el proyecto que tiene: “desde hace 6 años no se vende un jugador”

Impresiones en línea general. “La mejor. Ya tenía un diagnóstico, con amigos, entrenadores que pasaron por acá, pero la verdad me he encontrado con un fútbol difícil, competitivo, cada partido cuesta llevarse la victoria y me ha sorprendido que en cada hay 3 o 4 jugadores del mediocampo para arriba muy buenos, con buen físico, velocidad. Estamos contentos por el nivel mostrado, en el análisis lo podríamos hacer mejor que hay cosas muy buenas para hacer y se pueden hacer”.

“En el análisis vimos que hay otra forma de pararse en el campo, queremos un equipo versátil, el rival también juega, tener ese plan b y que el equipo tenga esa gama de cosas para cambiar, esa es nuestra gran tarea. El directivo te contrata para que ganes, el resultado siempre nos condiciona, nosotros echamos el ojo a las reservas y hay un análisis en el equipo que se dice que desde hace 6 años no se vende un jugador y hay que detectar que hay problema. No es posible que el Olimpia no pueda sacar jugadores con lo grande que es, con la cantera que tiene y en la historia siempre ha sacado jugadores al exterior, es nuestra preocupación y fue pedido en el proyecto”.

Jugadores vendibles (Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Julián Martínez). “Ellos tienen que seguir trabajando como lo hacen, rendir en la Selección es importante, clasificar a una competición internacional también lo es porque es otro vitrina, eleva el nivel. Es nuestra tarea de potenciarlos, igual a los juveniles y dentro de 6 meses serán más conocidos. En Olimpia te piden ser campeón, pero pasar por un lugar uno debe dejar algo y económico, es normal, los equipos viven de la venta de jugadores”.

Seguirán apareciendo jugadores jóvenes. “A la medida que ellos estén preparados, no pondremos a quienes no estén preparados, eso con nosotros no va a suceder. Olimpia siempre tiene la vara muy alta, un plantel rico, a veces se hace difícil y no queremos frustrarlos, tirarlos a la cancha y sin estar preparados”.

“Nadie pensaba que Edwin Lobo iba a ser el sustituto de Andy Nájar y se ha ganado su lugar en base a trabajo y esfuerzo. En el buen sentido que no se sienta cómodo en el lugar que está porque atrás vienen otros que están empujando y en otros lugares. Ascendimos 5 o 6 jugadores de las reservas y seguramente habrá más jugadores para proyectar”.