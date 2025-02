Diego Vázquez da la cara tras eliminación del Motagua en Concacaf: “es complejo cuando vas en cucarachita y el otro en Ferrari”

El Fútbol Club Motagua mostró una mejor versión comparado con el juego de ida donde Cincinnati los vapuleó por marcador de 1-4 en los 16avos de final de la Champions de Concacaf.

Diego Vázquez, técnico del campeón de Honduras, reveló en conferencia de prensa las claves del empate obtenido en Estados Unidos, pero esto no le dejó un buen sabor de boca porque quedaron eliminados.

Comentó la importancia de darle minutos a jugadores debutantes en campeonatos de Concacaf, dejó a entrever que la Champions de Concacaf está diseñada para los equipos mexicanos y estadounidenses. ¿Qué se puede mejorar en el fútbol de Centroamérica para mostrar una mejor cara?

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué se buscaba desde el inicio y que tanto gustó el funcionamiento del equipo?

Lo que se buscaba era hacer un buen partido, corregir los errores que tuvimos en el segundo tiempo en Tegucigalpa, por momentos lo conseguimos, hicimos muchas cosas buenas, siempre hay una diferencia bien marcada en velocidad y precisión, control orientado, la parte física, el orden, teniendo todo esto en cuenta terminamos haciendo un buen partido ante un equipo que es muy superior en la parte de estructura.

¿Cuál fue el plan para neutralizar a los jugadores importantes de Cincinnati y le salió a cabalidad el plan?

Cometimos un solo error, pudimos haber ganado el partido no por la diferencia que ellos ganaron en Tegucigalpa, pero sí pudimos haber ganado el partido, cometemos un error en un parado nuestro que lo regalamos, atacamos cuando podíamos, el arquero de ellos tuvo dos intervenciones, hoy mantuvimos mucho el orden

Hoy estuvieron a la altura, ¿cuál fue el mensaje?

El 1-4 no fue la realidad de lo que pasó en Tegucigalpa, hicimos un buen primer tiempo con más llegadas que Cincinnati, yo dije que merecimos ganar el primer tiempo, el segundo tiempo fue superior Cincinnati, hoy los corregimos los errores, el partido nos debía servir para crecer, primero había que hacer el primer gol para intentar lo otro y ahí después cometimos ese error que nos costó seguir creciendo, me gustó el orden para enfrentar a este gran equipo.

¿Está mal la cancha del Estadio Nacional?

La realidad es que no está como esta, hay una gran diferencia, tenemos una cancha, ahora tiene un problema que no tengo idea cuál es, pero como esta cancha no está. Al principio cuando la inauguraron estaba a la altura de esta, ahora ya no está, pero la superficie sigue siendo buena, debemos mejorar todo, no solo una cancha.

Motagua nunca le ha ganado a un equipo de la MLS, ¿qué cree que le hace falta para lograr una victoria?

Es difícil por todo lo que expuse anteriormente, por todas las diferencias, tenemos que aprovechar la localía, nosotros no la aprovechamos, para poder ganar teníamos que ser muy fuertes en la localía.

En un momento escuché decir a Jafeth Soto que este torneo no le daba atención porque la más importante es la liga, porque estaba hecho para los equipos mexicanos y los de la MLS que tienen presupuestos superiores, tiene algo de lógica ese comentario.

Este torneo le ha servido de aprendizaje, ¿qué le deja a Diego Vázquez y el único equipo hondureño en representarnos?

Es mucho aprendizaje para crecer, para ver lo que dije recién, para mejorar un montón de detalles que ya lo sabíamos, es bueno para jugadores nuestros que juegan por primera vez este torneo lo vean y lo vivan con mucha experiencia, si jugamos en nuestra liga como jugamos hoy, es difícil que nos superen, nos sirve para que puedan seguir creciendo y mejorando.

¿Qué se puede hacer para mejorar el fútbol centroamericano?

Hay algo que está muy claro, tiene que ver con lo económico y estructura, si a vos te gusta la Fórmula 1, son diferentes escuderías, una escudería que está en la mitad de tabla es difícil que le compita a las que están arriba, se puede competir, pero es una desventaja porque vas en una cucarachita y el otro va en Ferrari, es complejo.