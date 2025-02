“Hoy a mis 28 años he tomado quizás la decisión más difícil de mi vida y es hacerme a un lado del fútbol, deporte que me dio mucho y fui muy feliz desde mi debut en el 2013”, expresó el que era jugador de los Lobos de la UPNFM.

“Planteó eso (no seguir con el equipo), pero la junta directiva quiso interceder, pero las cosas no se dieron y ahora él (Kevin Álvarez) sigue su camino, nosotros luchamos par evitar el descenso”, agregó el DT.

Kevin Álvarez no reveló en su escrito el motivo que lo llevó a tomar esta decisión. Inició el torneo jugando para la UPNFM luego de haber sufrido aquella rotura de ligamento cruzado.

“Tiene sus cosas extrafutbolísticas, se ha complicado un poco su salud, pero hasta ahí no más. Él decidió apartarse y respetamos su decisión. Hace una semana que no entrena”, informó.

A Nazar le preguntaron si aceptaría de nuevo en el equipo a Kevin Álvarez en caso de cambie de opinión.

“Me gusta que los muchachos sean profesionales, que tengan disciplina, porque esto es un empleo y hay que cumplir con él. Aquí el tema es que si decide hacerse a un lado en el momento más complicado del proceso es que no está bien y no nos va a responder en el futuro. No está anímicamente bien para venir a competir y jugar”, cerró.