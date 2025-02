Diego Vázquez habla de los errores de Motagua en Champions de Concacaf y felicita al Herediano: “no nos ganó”

Estuvimos ordenados en defensa, el equipo estuvo bien en el bloque que propusimos, lo manejamos bien, salvo en el gol a balón parado que el equipo no estaba ordenado y que íbamos de salida, sufrimos, el arquero de ellos tuvo dos intervenciones importantes, pudimos haber hecho otro gol, acá fue más disputado, fue pareja, todos esos detalles para mejorar y para chicos como Sacaza tengan ese roce internacional.

También era el momento para arriesgar un poquito, nos quedamos con un contención y sufrimos, es parte de lo que tiene el fútbol, sufrimos esos 25 minutos, después estuvimos bien, son equipos complejos que no perdonan, ayer cometimos un error, lo pagamos, una que le dejas es complejo porque tienen mucha técnica y calidad.

¿Quedó debilitado este Motagua para el primer semestre de 2025?

Hubo varios que no fueron por la VISA, tuvimos lesiones, no fue el equipo que jugó ayer, no fue el mismo equipo que quedó campeón, hubo bajas, también ese es un aliciente.

¿Es una realidad que no estamos al nivel de competir con carros Ferrari?

Dije lo de escuderías, en la Fórmula 1 hay escuderías y si vos decís Fórmula 1 es difícil que una escudería compita con otra, me refería a eso específicamente.

¿Por dónde pasa el éxito del Herediano?

El Herediano no nos pudo ganar, jugamos tres partidos y no nos pudo ganar, es algo positivo, nos pone contento que hayan podido pasar esta llave.