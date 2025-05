Dester Mónico rompió en llanto tras el descenso de Real Sociedad: "esta mier** así es, esta vaina es de huev**"

“El fútbol así es de revancha, no se pudo, hay que seguir adelante y seguir trabajando”, dijo con la voz entrecortada.

El jugador de 23 años no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final y entre sollozos, compartió su dolor ante las cámaras de DIARIO DIEZ.

La derrota 1-0 ante Juticalpa en la jornada 18 del Torneo Clausura 2024-25 no solo marcó el fin de temporada para Real Sociedad, sino también el regreso del club a la Segunda División del fútbol hondureño. Un golpe duro que tuvo un rostro emocional: el de Dester Mónico.

Mónico, visiblemente afectado, expresó su agradecimiento al club y dejó un mensaje claro a la afición de Tocoa: “Este equipo me dio la oportunidad, no esperábamos esto. Mil disculpas a la gente de Tocoa, nosotros vinimos a jugar, pero no se pudo. A seguir trabajando, debemos hacerlo fuerte para llegar otra vez a Primera División”.

Finalmente, en un estallido de emociones, soltó una frase que resumió su sentir y el de muchos compañeros: “No tengo palabras ahorita... es complicado. Esta mierda así es, esta vaina es de huevos. Luchamos hasta el final y no se dio”.

Dester Mónico ha disputado 57 partidos en la Liga Nacional, incluyendo una breve etapa de ocho juegos con Olancho FC. Ahora, tras el trago amargo del descenso, queda en su historial una nueva cicatriz.