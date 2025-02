“En lo anímico y en lo personal me viene muy bien y obvio así doy mi granito de arena para el equipo”, agregó.

Ledesma habló de sus dos goles anotados en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí: “Feliz y contento, más que nada por los tres puntos y después por volver a anotar, que hace ratos no lo hacía”.

Diego Ledesma expresó que el técnico Diego Vázquez lo ha llevado de a poco en los partidos, algo que mira muy bien. Además, dice ser muy exigente.

“El profe de a poco me está llevando, creo que lo está haciendo muy bien en ese sentido, me falta en lo físico todavía, pero poquito a poquito vamos a ir sintiéndonos mejor. El profe me dice que trate de hacer el juego que hace Rodrigo, que vuelva con el “5”, que presione. El profe y el cuerpo técnico es exigente, eso es bueno”, detalló.

El sábado, Motagua se medirá ante Olimpia en el clásico donde estará en juego el primer lugar del torneo Clausura 2025.

“Muy lindo saber que se viene un clásico ahora, ayuda en lo anímico, ayuda a que los delanteros hagan goles, Rodrigo viene muy bien, ahora se me abrió el arco a mí y estamos contentos en ese sentido”, dijo.

“Como todo clásico se hace difícil, un tanto friccionado, pero trataremos con nuestras armas llevarnos los tres puntos”, añadió el argentino.