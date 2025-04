Diego Vázquez sale en defensa de Jorge Serrano y le manda mensaje al arbitraje: "el jugador de Motagua es el agredido"

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, no ocultó su molestia en la conferencia de prensa tras el empate (1-1) ante Real España, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2024-25.

El estratega calificó como “inverosímil” la expulsión de su jugador Jorge Serrano, quien fue sancionado luego de recibir una agresión por parte de Devron García.

"Me llama mucho la atención... le pregunté a Selvin Brown por qué había expulsado a Jorge Serrano, y dijo que fue por insultar o provocar al rival. ¿Desde cuándo al que es agredido lo expulsan? No sé qué va a poner en el acta, cualquier cosa que ponga no tiene justificación. Si es por eso, tenía que expulsar a los 22, porque el jugador de Motagua es el agredido", expresó Vázquez con evidente inconformidad.