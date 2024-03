La reacción de Diego Vázquez tras tomar el liderato con Motagua y explica el enfado de Auzmendi

“Estar primero no es algo de todos los días, no sé hace cuánto Motagua cerraba de primero, el torneo pasado Olimpia le sacaba 20 puntos a este equipo. Quizás deberíamos de tener un par de puntos más, pero vamos por buen camino, hace poco que estamos en el equipo comparado con otros técnicos, de a poco vamos mejorando. Eso se logra con el tiempo y no en dos meses”.

Sensaciones

“Paladar negro, siempre queremos las tres G (ganar, golear y gustar), entendemos ese sentimiento, lo compartimos, pero hay que entender que no jugamos solos. Hay que entender que cambiamos sistema y un montón de jugadores”.

Jordan García

“Viene jugando muy bien, en ese tema Sub-20 creo que es una injusticia de parte de la federación porque incluso hay equipos que ya tienen 400 minutos y no se compite en igualdad de condiciones. En ese aspecto la competencia no es justa y deberían de llamar a dos por equipo. Me parece que deberían de hacer un ajuste porque no es igual para todos”.

Los jugadores Sub-20

“Tenemos más chicos en el banco y no pudieron jugar, la queja es que no me parece justo que cinco equipos tienen 400 minutos y a nosotros nos obligan a sumar”.