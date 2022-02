Diego Vázquez: “El mejor resultado de los empates de local es este porque es un torneo que vale el gol de visita”

Diego Vázquez es claro en su exposición en conferencia de prensa posterior al empate sin goles que su Motagua sacó ante el Seattle Sounders de la MLS por la ida de los octavos de final de la Champions de Concacaf.

VER MÁS: ¿Qué necesita Motagua ante Seattle Sounders para avanzar a cuartos de final de la Champions League?

El sudamericano aduce que sus dirigidos hicieron un partido aceptable, no demerita el cero a cero, pero claramente él, porque estaban jugando como “locales” querían el triunfo.

“Hicimos un buen partido, con la pelota de (Marcelo) Pereira en el palo fue increíble. Tuvimos orden en todo el juego, el Seattle un equipo muy fuerte”, dijo.

Luego añade. “Tengo que ver la de (Franco) Olego, porque de donde estamos nosotros me parece penal porque se lo lleva puesto, ojo, digo porque estoy en la cancha, no lo vi por la televisión. Me gustó mi equipo con el orden; está abierta la llave. Tenemos que hacer un partido igual o mejor que el de esta noche en Seattle para poder avanzar, fuimos muy competitivos ante un gran equipo como el Seattle”.

Diego Vázquez también expresó que ahora podrá estudiar un poco más a su rival para la vuelta. “Todavía tenemos que ver el partido, ya tenemos más información para analizar a partir de conocernos más, no es lo mismo ver videos y en la televisión que en vivo, entonces tenemos mas información”.