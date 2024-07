Diriangén vs Motagua: hora, estadio y dónde ver el partido por la Copa Centroamericana 2024 de Concacaf

El ganador mejor clasificado jugará contra el segundo peor clasificado (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5) y los cuatro clubes mejor clasificados albergarán los partidos de vuelta.

Luego se vienen los cuartos de final (24 de septiembre al 1 de octubre), después las semifinales y repechajes (29 de octubre al 5 de noviembre).

Las finales se programaron para disputarse del 26 de noviembre al 3 de diciembre.

Los cuatro clubes que lleguen a las semifinales se clasificarán automáticamente para la Copa de Campeones de Concacaf 2025. Los dos lugares restantes se disputarán entre los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final.