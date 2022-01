Dos refuerzos y tres futbolistas a un paso de irse: Osman Madrid da el panorama de Olimpia para el primer semestre de 2022

“Boniek llega mañana al país para firmar y jugará la temporada 2022 con el club. Él jugara el torneo Clausura y Apertura 2022”, confirmó el la mano derecha de Rafael Villeda.

TRES MÁS PUEDEN IRSE Y FIGUEROA NO LLEGA

Respecto a nuevos fichajes, Madrid ha sido enfático que, aunque hay posibilidades de contratar hasta el 31 de enero, lo más probable es que se queden con el plantel actual y sobre la posibilidad de Maynor Figueroa, asegura no ha habido ningún acercamiento.

“Yo hablé con él a finales de año para felicitarlo, siempre nos hablamos, pero no me dijo de ninguna idea de quedarse por acá. Ahora no hay ningún acercamiento. Lo queremos, lo respetamos, con 19 años nos dio la palabra de venir al club y vino, estamos agradecidos con Maynor, lo respetamos y queremos”, confirmó.

Eso sí, pueden haber tres bajas más antes de finalizar el mercado de fichaje, todos ellos futbolistas jóvenes quienes desean tengan más protagonismo en otros clubes para que puedan volver en el futuro a Olimpia por el contrato firmado.

Ellos son el defensor zurdo André Orellana a Platense, Josman Figueroa a UPNFM y también el mediocampista Pedro González, sin embargo, pese al acuerdo verbal con los clubes a los que irán, Madrid informó que esperarán unos días más para que puedan ser observados por Lavallén.