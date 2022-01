El argentino Pablo Lavallén fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Olimpia

Sobre si conoce ya a los jugadores, esto dijo Lavallén : “Sí, hemos tenido un contacto inicial con los muchachos. Recién tras la presentación tendremos una charla más íntima para conocernos más. Tenemos un plantel bastante completo con jugadores importantes que le han rendido al club. Espero conocerlos para tener una evualación más certera si necesitaremos o no (reforzarse)”.

8:35 AM: “Lavallén contará con todo el apoyo de los directivos, para brindarle toda la logística para que pueda realizar su trabajo, es un verdadero honor para mí presentar al nuevo director técnico del Olimpia, Pablo Lavallén”, palabras de Rafa Villeda, presidente del Olimpia.

8:36 AM: Le entregan la camisa blanca a Pablo Lavallén, nuevo entrenador del Olimpia.

8:39 AM: Las primeras palabras de Lavallén: “Primero agradecer al presidente y a todas las personas que hicieron posible que estemos aquí dirigiendo al equipo más grande de Centroamérica. Agradecer a toda la afición que estuvo pendiente de este traspaso, para nosotros es una gran alegría estar en un club tan ganador, simplemente queremos darle la tranquilidad a todos que haremos el mejor esfuerzo para que sigan llegando las victorias. Intentaremos fomentar la unión del grupo.

8:45 AM: ¿Qué promete al equipo? “Seguir por ese mismo rumbo, darle al grupo herramientas para poder mejorar, la cosecha de títulos es buena, siempre se puede mejorar”, dice Lavallén.

Mencionar que solo Javier Sodero no se ha unido al club todavía debido a que dio positivo de covid-19, por lo que está en cuarentena.

8:34 AM: Habla Rafa Villeda, presidente del Olimpia, quien no se encuentra en el país. Lo hace via zoom.

8:30 AM: Inicia la presentación de Pablo Lavallén con una oración.

8:28 AM: Lavallén está listo para ser presentado oficialmente ante los medios de comunicación.

8:20 AM: Las primeras fotos del nuevo entrenador del Olimpia con directivos del club.

8:15 AM: Pablo Lavallén ya luce los colores del Olimpia. Desde este martes se hace cargo del club albo.