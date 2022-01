Ángel Tejeda: “Sé que Motagua hará un gran torneo este año; yo espero hacer muchos goles”

“No podemos decir que los delanteros fallan mucho, es por algo que Motagua siempre ha estado en finales y en partidos importantes porque los delanteros le han rendido. Lastimosamente este año que pasó no fue así, pero yo vengo con la mentalidad de hacer goles, de aprovechar el juego aéreo y toda la elaboración del fútbol que siempre ha tenido el club”, expresó.

Al atacante hondureño se le recordó los constantes errores que los delanteros cometieron en el pasado torneo y salió en defensa de ellos, a pesar que no estaba presente en el club.

“Yo sé que Motagua es un club muy grande donde hay mucha responsabilidad, sé la calidad y la experiencia que tengo y eso me va a dar un plus también de hacer un buen papel en el equipo, primero Dios”, comenzó diciendo en la previa del duelo inaugural ante el Honduras Progreso .

El campeón de Liga Nacional con las camisetas del Honduras Progreso y Real España, precisamente en finales jugadas y ganadas ante el que ahora es su equipo, dice que el cuadro capitalino tiene un gran plantel y que él tiene que aprovechar eso.

“Todos los equipos trabajan para mejorar cada año, Motagua no es la excepción, tenemos un gran plantel, estoy contento porque en los primeros días me acoplé bastante bien a mis compañeros, ya jugué un par de partidos con el equipo y estoy bien. Llegamos al área y yo como delantero tengo que aprovechar eso. Sé que Motagua hará un gran torneo este año y yo en lo personal espero que me vaya bien y pueda anotar muchos goles”, expuso Ángel Tejeda.

Por último se le consultó por el ambiente tenso que se vive en la afición azul por el reciente pasado donde no se pudo ganar nada. “El mal ambiente está en el aficionado porque no les gusta perder yni ver malos resultados del equipo pero nosotros estamos bien, con ganas de levantarnos, vienen torneos de liga y de Concacaf donde está la oportunidad de poder levantarse. En el equipo no veo un mal ambiente y cada uno de los jugadores quieren su revancha”.