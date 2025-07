Eduardo Espinel confirma el futuro de Romell Quioto, la posible baja en el Olimpia y la derrota en el clásico

Espinel también aprovechó para aclarar el futuro de Romell Quioto, quien se mantiene entrenando con la plantilla de Olimpia.

¿Qué sensaciones hay de cara al inicio del torneo Apertura?

Bien, las mejores, estamos trabajando. Gracias a Dios ya tenemos el grupo completo para trabajar en esta semana previa, pero cada vez que se inicia un torneo está la expectativa de mejorar y será difícil porque la vara está muy alta, pero con la ilusión de jugar dos copas y estar a la altura de la circunstancias.

¿El equipo está listo para su debut?

Estamos bien, ya nos pasó cuando llegamos en enero por allá también que no tenemos tiempo, pero confiamos en la calidad de los jugadores y en la memoria, en la memoria que se viene trabajando desde enero. Entonces, la expectativa es la mejor, y como tiene que ser Olimpia, aspirar a ganar todos los partidos.



¿Va a tener algún tipo de alta el equipo o con el que tiene ya se queda?



Estamos analizando, mientras los plazos estén todavía, estamos analizando alguna posibilidad de incorporación, pero también mirando de reojo alguna baja que pueda haber. Entonces, en ese juego de situaciones es lo que estamos pensando, pero no descartamos nada por ahora.



¿En qué área está buscando reforzar?



No, por eso, depende también de la situación que se pueda dar de alguna baja, pero por ahí, en el sector del mediocampo, por ahí vemos que por ahí podría ser una de las prioridades, pero vuelvo a repetir, se han analizado otras situaciones también, pero todo depende de lo que se vaya a ir aconteciendo en el inicio del campeonato y de la posibilidad de algún jugador que pueda partir.



El presidente del Olimpia dice que Carlos Pineda tiene ofertas, ¿es esa la posición que reforzaría?

Yo oficialmente no tengo nada, pero si ustedes mismos han escuchado de otros jugadores también, principalmente los que están en la selección, y es normal, porque han hecho un buen campeonato y son muy buenos jugadores. Y bueno, nosotros, por supuesto, siempre tenemos la alegría de que cada jugador que parta le vaya bien y sea para mejorar. La tristeza es que por ahí perdemos piezas, pero como les digo, se está analizando, pero mientras no haya nada oficial, nosotros seguimos trabajando con el grupo que tenemos y contamos con ello.



¿El tema de Romell Quioto se queda en el Olimpia al estar entrenando?

No, lo de Rommel, a ver, para nosotros sería un lujo, pero por lo que estuve hablando con él, está esperando solamente los pasajes para partir a un nuevo club. Por suerte para él no, él sigue estando entrenando con nosotros y de muy buena manera, pero bueno, el deseo que tiene uno por ahí no es los tiempos que tiene el jugador. Pero dejémoslos tranquilos que él resuelva su situación y bueno, si él tiene el deseo de quedarse en Honduras, las puertas abiertas van a estar de Olimpia.



Con el tema que Quioto no se queda, ¿la delantera se podría reforzar?

No se descarta nada. Incluso se han manejado otros nombres, otros jugadores, viendo el panorama de esto de que hay tratativa por jugadores. Y hemos nombrado, tenemos en carpeta muchos nombres, pero vuelvo a repetir, hay que ver la posición, principalmente el extranjero, que nos queda un cupo. Y bueno, después, mientras el periodo pase, esto es muy dinámico, hay muchos jugadores que quieren jugar en Olimpia.



Nosotros no descartamos nada porque queremos tener un equipo competitivo, pero también con los pies sobre la tierra, respetando un presupuesto que el club ya lo tiene.



¿Usted piensa traer un extranjero de los que ya conoce?



Sin duda. Siempre aspiramos a traer, cada vez que trajimos un extranjero, lo conocíamos, cada vez que nos nombran un jugador local, lo analizamos, lo hemos enfrentado, y ahí lo llegamos a conocer profundamente, no solamente como jugador, sino como persona, porque creemos que el grupo humano también es tan importante como las cualidades deportivas que puede tener un jugador. Así que eso se analiza muy profundamente.



¿Este año le apuesta a los dos torneos?

Como siempre, tratando de ser muy inteligente, de dosificar la fuerza más que nada por el calendario que tenemos y de ser inteligente, que no podemos optar por un campeonato, tenemos que optar por los dos. Y bueno, en esa opción, optar por los dos, tenemos que ir haciendo seguramente modificaciones en cada partido para tener el máximo de poderío en cada juego.



¿Cómo llegaron los seleccionados?



El estado físico, por supuesto que necesitaban un descanso, porque hace mucho tiempo que no paran. Pero sí, de estado anímico, bien arriba, ¿no? por cómo terminó la selección, y eso es importante a veces para suplir algunas cosas que por ahí, desde el punto de vista físico, no están. Pero lo vemos con muy buena energía, muy buenas intenciones, y por sobre todas las cosas, seguir siendo competitivos, pensando en lo que viene después en las eliminatorias, que sin duda es el objetivo de ellos, pero primero tienen que hacer un buen trabajo en Olimpia.



Profe, ¿qué valoraciones hizo tras perder el clásico con Motagua?



Por supuesto, queríamos ganar, nada, hubo un primer tiempo excelente, y un segundo tiempo que por ahí no fue tan bueno, y donde entramos en el segundo tiempo precisamente desconcentrado, y eso no hizo que perdiéramos el partido. Pero, más allá de la derrota, hay análisis que se hacen con jugadores por ahí que no tenían muchos minutos, que no habían tenido muchos minutos, para ver en qué momento estaban, y eso sirvió de mucho.



Juan Flores se mostró agradecido con usted por salir al paso y aclarar que no tuvo que ver con la salida de él de Olimpia.

No me extraña de Juan (Flores) por la clase de persona que es, porque es una persona honesta y trabajadora, y voy a repetir, cada charla que tuve con él, nos nutrimos mutuamente, porque no solamente yo le contaba cosas, sino él con la experiencia que tiene también, y seguramente vamos a seguir teniendo charlas, porque es un libro abierto, y una experiencia extraordinaria que tiene él, pero me siento orgulloso si es que dijo algo de mí, y habló de mi persona, porque realmente lo estimo mucho como ser humano, y como profesional.



¿Qué otros jóvenes ve destacando en este torneo en el Olimpia?



Hay jugadores que hay que seguir apuntalando, como Derek, como Lobo, Kevin Guity, que son jóvenes, y hay algunos jugadores U-17, de selección que también están trabajando con nosotros, y seguramente, ojalá que en este semestre, puedan aparecer sus primeros minutos en Primera División.



¿Sigue manteniendo su postura de jugar de jugar los partidos sin los seleccionados?

Acá no hay excusa, estamos en un equipo grande, los jugadores que están en un equipo grande, tienen que estar a la altura de las circunstancias, como el entrenador tiene que estar a la altura, y para eso tenemos que trabajar duro.