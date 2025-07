Elison Rivas, la sorpresa que se llevó y la disputa con el Mango Sánchez: "es un sueño de niño jugar en Olimpia"

A sus 25 años no ha encontrado una consolidación, se formó y debutó con Real España, pasó por Platense, Real de Minas, Vida y estuvo en un periodo en El Salvador con el Águila y en Colombia con Águilas Doradas. Su último club fue Olancho FC y no renovó.

Elison Rivas, de 25 años reveló el momento cuando recibió la llamada, algo inesperado para él y no dudo en responder que sí ante el interés de los blancos por su fichaje.

En este campeonato pelearé el puesto con Carlos el Mango Sánchez, quien estuvo cerca de salir del club y finalmente renovó. Rivas desea ser estelar y volver a la Selección de Honduras.

CONFERENCIA DE ELISON RIVAS

Expectativas de la llegada a Olimpia: "Agradecerle a Dios por la oportunidad que se me brindó en el mejor club de Centroamérica, vengo a hacer las cosas de la mejor manera".

Nueva oportunidad en un grande: "La verdad que es un sueño desde niño estar en el mejor club de Centroamérica, vengo con metas y ojalá de poder quedar campeón en diciembre. He sido acuerpado por el profesor y mis compañeros".

Pensaste que no se te iba a cumplir: "No me esperaba que fuera en este momento, fue una sorpresa las llamadas que recibí del gerente deportivo. Fue una gran sorpresa mía y para mi familia. Estaba en la playa con mi mami, me sorprendió la llamada y me respuesta fue siempre un sí".

Ilusiona volver a la Selección: "Claro, para esos trabajamos los jugadores de estar en al Selección, trabajaré de la mejor manera. Para la afición, aquí tendrán un jugador comprometido, que siempre buscará ganar y ojalá que en diciembre logremos ser campeones".

El proceso de adaptación: "De parte de Potros siempre estaré agradecido, me trataron de la mejor manera. De la afición de Olimpia he sentido mucho cariño, eso me ha hecho sentir halagado".

La bienvenida en Olimpia: "Con quienes me llevó más son Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y más con Jerry Bengtson, una persona que siempre me aconseja, hablo con él y escucho".

No encuentran a un lateral izquierdo titular: "Bueno, trabajaré de la mejor manera. Me llevo muy bien con mi compañero de lado, el Mango Sánchez, habrá una competencia sana y el profe decidirá quién jugará".

El consejo de los jugadores de jerarquía: "Con Romell Quioto somos como hermanitos, nos llevamos desde los 16 años, he tenido esa virtud que se me acercan jugadores de experiencia como Alex López, Edrick Menjívar y siempre escuchar esos consejos".

La visualización en los dos torneos: "Me visualizado siendo titular, volviendo a la Selección y saliendo al extranjero".

Plática con el DT Eduardo Espinel: "Ha sido una persona que se me acercó desde que llegué, me dijo que trabajara de la mejor manera y siempre tendré un respaldo grande con él".