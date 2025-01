Emilio Izaguirre adelanta que en Motagua no han descartado a Rubilio Castillo: “Tenemos reunión con la directiva”

Emilio Izaguirre , director deportivo de Motagua , se refirió a la situación de Rubilio Castillo quien se despidió del club y dijo que su etapa como jugador azul terminó. La no renovación de contrato de Castillo en el campeón nacional se da luego que ambas partes no llegaran a un acuerdo económico.

“Eso es lo que tiene el vecino (Olimpia) y es cómo cuidan a sus leyendas, eso es algo sagrado para ellos. Aquí ser leyenda es un pecado, mirá al ‘Lobo’ (Guevara) que lo sacaron y conmigo está pasando lo mismo”, dijo el ariete el 13 de enero.

Ante ello, Emilio Izaguirre señaló que la directiva se encargará el tema, pero hizo algunas consideraciones al respecto.

“Es bien difícil y no me gustaría opinar porque la directiva no me ha autorizado y bueno, ahí va a tocar hablar en cualquier momento. Tenemos reunión con la directiva y vamos a aclarar bien cómo han sido las cosas porque tenemos las pruebas de todo lo que se ha hecho”, indicó Izaguirre a DIEZ.

El director deportivo agregó que “aquí nosotros tratamos que sea para bien de Motagua y no para bien de uno ni de los directivos, todo es para bien del equipo. Yo soy el vocero y siempre quedo como el malo de la película porque les digo sí o no, hay periodistas que dicen que yo tengo mala relación con Diego, pero nunca le voy a reclamar a un técnico porque los resultados hablan y la directiva decide”.