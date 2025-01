Rubilio Castillo y su recado a directiva de Motagua: “Aquí ser leyenda es un pecado, a Guevara lo sacaron y conmigo está pasando lo mismo”

El problema radica en la oferta económica que le hicieron al delantero, algo que no le gustó, por lo que hizo una contrapropuesta. De hecho, Castillo sostuvo que Motagua no da la importancia que se debe a sus leyendas, algo que sí tiene Olimpia .

La renovación de Rubilio Castillo con Motagua se estancó en las últimas horas y el propio jugador lamentó que la directiva no valorara en ciertas ocasiones a sus jugadores referentes.

“Mi intención siempre es estar en Motagua. He leído algunas declaraciones del presidente, que uno tiene que tener los pies en la tierra, pero también ayudarnos a nosotros como jugadores, lo que se me está ofreciendo no es justo, estoy asombrado porque en vez de ir para adelante vamos para atrás con mi contrato”, mencionó en el programa Minuto 90 de RCV.

“Estoy pidiendo lo justo nada más”, remató. Este martes 14 de enero el ariete tendría acercamientos con directivos de Marathón, quienes ya le hicieron una propuesta formal y las negociaciones están activas ante el rechazo de la dirigencia azul.