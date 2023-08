¡Génesis se agranda en Comayagua y se hace respetar ante un incisivo Real España, que no levanta cabeza!

MINUTO 79’ ¡Juegazo en Comayagua! Real España lo ha intentado, pero no puede. Bodden, que acababa de entrar falló en un mano a mano con Perelló y en el contragolpe, Vuelto sacó un bombazo que pasó besando el transversal de los carpinteros.

ATENCIÓN : En Olancho no se restableció el fluido eléctrico, por lo que el segundo tiempo del partido entre los potros y Real Sociedad (0-0) se jugará mañana a las 10:00 am.

MINUTO 67’ ¡AMARILLA! Michaell Pérez, jugador del Real España, es amonestado.

MINUTO 66’ Cambio en Génesis:

Entró: Arnold Álvarez

Salió: Alejandro Reyes

MINUTO 66’ Cambio en Génesis:

Entró: Brayan Acosta

Salió: Erlin Gutiérrez

MINUTO 65’ Cambio en Real España:

Entró: Marco Tulio Aceituno

Salió: Anfronit Tatum

MINUTO 59’ ¡EXPULSADO! Luis Yánez, jugador del Génesis, recibe la segunda amarilla y se va expulsado.

Problemas en Olancho: El partido no se reanuda en el Juan Ramón Brevé Vargas porque no hay energía eléctrica. Mañana a las 10:00 am se estaría jugando el partido.