EN VIVO Lobos UPNFM vs Victoria: La Jaiba Brava viene de atrás para empatarle a la Jauría

La jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Hondubet sigue este jueves 12 de febrero y en el estadio Emilio Williams de Choluteca se llevará a cabo el duelo entre Lobos UPNFM y Victoria. Sigue lo mejor del partido.<b>LO MEJOR DEL PARTIDO LOBOS UPNFM VS VICTORIA<br /><br />MINUTO 56: </b>Zapatazo directo al marco del "Pin" Gutiérrez y aparece Michaell Perelló con una monumental tapada.<br /><br /><b>¡Se movió la pelota!</b> En acción el segundo tiempo en la ciudad de Choluteca.<br /><br /><b>Finaliza el primer tiempo </b>en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca y empatan 2-2.<br /><br /><b>MINUTO 45: </b>¡Gooooooooooooooool de Victoria! Yaudel Lahera de cabeza marca el empate de la Jaiba Brava para el 2-2.<br /><br /><b>MINUTO 34:</b> ¡Goooooooooooool de Victoria! Luis Daniel Hernández con un zurdazo la clava en el ángulo para el descuento en el partido.<br /><br /><b>MINUTO 33: </b>¡Gooooooooooool de Lobos! Jonathan Núñez con remate logra el segundo tanto de los estudiosos. Es el 2-0.<br /><br /><b>MINUTO 16: </b>¡Goooooooooooooool de Lobos! Júnior Padilla habilita a Roberto Moreira quien soportó la marca y cedió el pase con la cabeza a Kilmar Peña para prenderla de primera colocando el 1-0. Nada pudo hacer el meta Michaell Perelló.<br /><br /><b>MINUTO 6: </b>Bombazo de Ángel Barrios con sello de gol y el vuelo de Alex Güity fue más espectacular para evitar el primer del Victoria.<b>¡Se mueve el balón en el estadio Emilio Williams!</b><b>Alineación de Lobos UPNFM:</b> Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, Aaron Zúniga, Jonathan Núñez, Eliú López, Christian Gutiérrez, Júnior Padilla, Marcos Morales, Roberto Moreira y Kilmar Peña.<b>El 11 de Victoria: </b>Michaell Perelló, Óscar Barrios, Luis Hernández, Samuel Card, José Hernández, Allan Banegas, Yaudel Lahera, José Sánchez, Ángel Barrios y Rolando Blackburn.