EN VIVO Lobos UPNFM vs Victoria: La Jaiba Brava viene de atrás para empatarle a la Jauría

La jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Hondubet sigue este jueves 12 de febrero y en el estadio Emilio Williams de Choluteca se llevará a cabo el duelo entre Lobos UPNFM y Victoria. Sigue lo mejor del partido.

LO MEJOR DEL PARTIDO LOBOS UPNFM VS VICTORIA



MINUTO 56: Zapatazo directo al marco del "Pin" Gutiérrez y aparece Michaell Perelló con una monumental tapada.



¡Se movió la pelota! En acción el segundo tiempo en la ciudad de Choluteca.



Finaliza el primer tiempo en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca y empatan 2-2.



MINUTO 45: ¡Gooooooooooooooool de Victoria! Yaudel Lahera de cabeza marca el empate de la Jaiba Brava para el 2-2.



MINUTO 34: ¡Goooooooooooool de Victoria! Luis Daniel Hernández con un zurdazo la clava en el ángulo para el descuento en el partido.



MINUTO 33: ¡Gooooooooooool de Lobos! Jonathan Núñez con remate logra el segundo tanto de los estudiosos. Es el 2-0.



MINUTO 16: ¡Goooooooooooooool de Lobos! Júnior Padilla habilita a Roberto Moreira quien soportó la marca y cedió el pase con la cabeza a Kilmar Peña para prenderla de primera colocando el 1-0. Nada pudo hacer el meta Michaell Perelló.



MINUTO 6: Bombazo de Ángel Barrios con sello de gol y el vuelo de Alex Güity fue más espectacular para evitar el primer del Victoria.

¡Se mueve el balón en el estadio Emilio Williams!

Alineación de Lobos UPNFM: Alex Güity, Luis López, Geremy Rodas, Aaron Zúniga, Jonathan Núñez, Eliú López, Christian Gutiérrez, Júnior Padilla, Marcos Morales, Roberto Moreira y Kilmar Peña.

El 11 de Victoria: Michaell Perelló, Óscar Barrios, Luis Hernández, Samuel Card, José Hernández, Allan Banegas, Yaudel Lahera, José Sánchez, Ángel Barrios y Rolando Blackburn.