Marathón vs Platense EN VIVO: hora y canal para ver el duelo entre verdes y tiburones por la Liga Hondubet

EN DIRECTO | Marathón y Platense se miden a partir de las 7 y media de la noche en el Estadio Olímpico Metropolitano.

INICIA: 7:30 PM
Marathón
Marathón
-
Platense
Platense
-
    Marathón recibe al Platense en la fecha cinco del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

    Mario O. Figueroa
2026-02-12

¡Se viene un tremendo duelo! Marathón, buscando los primeros lugares del torneo Clausura, recibe al Platense en el cierre de la jornada cinco de la Liga Hondubet de Honduras. El "Tiburón", por su parte, quiere acabar con la racha negativa sin lograr un triunfo.

LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DEL CLAUSURA DE LA LIGA HONDUBET

El compromiso arranca a las 7 y media de la noche. El cotejo será transmitido a través de Deportes TVC, pero también lo podés seguir mediante www.diez.hn

AQUÍ PODÉS SEGUIR EL MINUTO A MINUTO

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
