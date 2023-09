Hora y transmisión: ¡Motagua recibe al CAI de Panamá por la ida de los cuartos en Copa Centroamericana!

Pero los azules no quieren ser víctimas y saben que tienen una oportunidad de golpear al ser locales y sacar la ventaja que les dé opciones de amarrar su boleto a la próxima edición de la Champions de Concacaf .



“Es mi primera vez en este tipo de llaves en un torneo internacional, me había tocado dirigir en Copa Libertadores, pero no en estas competencias, por lo que genera mucha expectativa y también con el hincha”.



“Todos sabemos lo que significa esto para la institución, le da prestigio al club y jugadores, es una vitrina más. Los jugadores lo toman como la primera final que tendremos. Me genera mucha motivación este tipo de partidos por todo lo que representa”, afirmó César Vigevani, DT del Azul.

Motagua no tendrá, por lesiones, a Marcelo Pereira, Kevin Álvarez y Ricky Zapata, algo que no le preocupa al estratega argentino porque tiene como suplirlos.