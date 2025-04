Enmanuel Hernández, defensor del Olimpia, niega una crisis dentro del plantel, pero no tapa el sol con un dedo. Los malos resultados están en la mesa, pero trabajar fuerte para salir del bache.

Hernández cuenta con 13 partidos, de los 16 disputados por el club, en su primer campeonato con el Olimpia y en su cuenta personal ha anotado 2 goles.

CONFERENCIA DE PRENSA DE ENMANUEL HERNÁNDEZ

Rival que viene con buen puntaje en la segunda vuelta: "un partido importante para nosotros, Marathón es un rival difícil, lo enfrentamos en la primera vuelta y será un partido muy lindo".

Las alarmas por tener 5 partidos sin ganar: "con mucha autocrítica, todos los compañeros nos juntamos para sacarlo adelante".

Reciben muchos goles y no anotan, es el momento de los extranjeros: "a ver, estos momentos nadie los quiere, aquí es donde sale la personalidad de cada uno, lo que se tiene. No me gustan estos momentos, si Dios quiere lo vamos a sacar adelante".

Lo que está haciendo mal Olimpia: "la verdad, el grupo cada partido el grupo ha sumado y dentro de la cancha, cuando se va al frente igual no se ven las cosas, pero siempre vamos al frente e intentamos ganar, siempre dándole mejor al equipo. No se dan los resultados, pero con el trabajo que estamos haciendo con mucho humildad y autocrítica que por ahí va el camino, lo vamos a sacar adelante".

Preocupación de los resultados: "uno siempre quiere ganar y estando en Olimpia, hemos ido a sacar los 3 puntos, enfrente tenemos buenos rivales y tenemos que trabajar el doble para ganar los juegos que quedan y este semestre coronar lo mejor que se pueda".

Consideran que hay crisis: "me quedo con lo que hacemos en la semana, entrenando al doble, al 100%. Lo estamos haciendo bien, no hay crisis, solo son resultados negativos. La crisis sería si entrenamos bien, no mostrar nada en los partidos. Al contrario, ahorita es cuando más estamos entrenando".

Marathón, un juego clave: "es un equipo difícil, la Liga es muy competitiva. Vamos haciendo nuestro trabajo y haciendo nuestro trabajo al 100% no hay equipo que pueda ganarnos en la cancha".

Considera que el profe ha visto los resultados en cancha: "con Eduardo hemos trabajado mucho, es tema de suerte que la pelota no está entrando, pero yo creo que hay que seguir trabajando, la pelota va a entrar".

Obligación mayor el domingo: "la obligación nuestra siempre será dejar el 100%, vamos a dormir tranquilo y Olimpia saldrá a ganar el domingo, demostrar de por qué somos Olimpia".

Se miran entrando directo a semis: "sí, siempre. Siempre Olimpia debe apuntar a eso, el mayor anhelo es ser campeón al final del semestre. Me deja tranquilo que el grupo va a dar pelea".

La dupla con Julián y el aporte de los laterales: "es una poquita mala fortuna la zona de nosotros, pero han sido muy pocas jugadas elaboradas en la que nos han hecho goles y han sido a pelota quieta. Si volvemos a la solidez de antes, estamos trabajando para eso, vamos a mejorar".

Lo que se dice en el plantel: "nos hemos juntado mucho, tenemos esa autocrítica. Nos duele un montón a nosotros que no nos salen los resultados".