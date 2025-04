El torneo de reservas del fútbol hondureño mantiene como líder a su vigente campeón, el Olimpia, quienes con doblete de Jassir Paguada vencieron 2-0 en el clásico capitalino a Motagua, esto por la jornada 16.

Los tres puntos sirven para que el equipo de Juan Flores reafirme su liderato en el campeonato Clausura 2025 del torneo de reservas, donde Victoria y Real España se repartieron puntos luego de un 1-1.

Cabe reseñar que la jornada 16 concluye este jueves con los juegos UPNFM vs Real Sociedad, Marathón vs Génesis y el derbi pampero entre Juticalpa FC vs Olancho FC, que se jugará en el estadio Óscar Peralta de San Francisco de La Paz.