¡Liderato y descenso! Las probabilidades que pueden definirse el fin de semana en la Liga Nacional de Honduras

Los enfrentamientos entre los cuatro de arriba hacen que solo una de dos dudas se pueda aclarar: el primer lugar o los dos clasificados directos a semis. Ambos no se pueden dar. El líder Real España es el único que tiene permitido abrochar la cima sin llegar a la última estación.

Los Jaibos asegurarán un lugar con un triunfo contra Real Sociedad en Tocoa, mientras que los Carpinteros ocupan ganar ante Juticalpa y que Potros no lo haga contra Lobos para ya abrochar su presencia en la fiesta grande.

LO QUE SE PODRÍA DEFINIR EN ESTA PENÚLTIMA JORNADA

PELEA DEL LIDERATOREAL ESPAÑA - 31 PUNTOS

Asegurará oficialmente el liderato en la siguiente jornada si derrota a Motagua en la capital y hay empate entre Marathón y Olimpia.

OLIMPIA - 29 PUNTOS

Garantizaría su pase directo a semifinales en esta venidera fecha con una victoria sobre Marathón y una derrota de Motagua contra Real España. En esa fecha no puede definir si es líder o juega repechaje.

MOTAGUA - 28 PUNTOS

Lo único que puede asegurar es no ser bajado del cuarto puesto (con un empate o que Victoria no gane). Si gana y Olimpia no lo hace sería líder en esta fecha, pero tendría que refrendarlo en la última jornada.

MARATHÓN - 28 PUNTOS

Misma situación del Azul, solo puede asegurar el cuarto puesto este fin de semana. Si vence a Olimpia y el Ciclón gana, sería segundo con los mismos puntos que el líder Motagua.

DISPUTA POR LA LIGUILLA

VICTORIA - 22 PUNTOS

Firma su cupo en la liguilla mediante tres vías: ganando, con una derrota de Olancho o con un empate suyo combinado con caída de Génesis. Si su resultado es mejor que el que saque el Carpintero en esta fecha, garantiza el quinto puesto.

GÉNESIS - 19 PUNTOS

Si derrota a Juticalpa y Olancho no gana ante Lobos, el Carpintero estará oficialmente en la liguilla. Con un triunfo y una caída del Jaibo, pasará del sexto al quinto puesto.

OLANCHO - 18 PUNTOS

No puede asegurar liguilla en esta fecha 17. Si gana y Génesis no lo hace tomará cupo de liguilla, pero deberá defender esa posición en el cierre.

LOBOS - 15 PUNTOS

Es imposible que en esta cartelera tome lugar de liguilla. Si no gana y Génesis no pierde, estará eliminado.

PELEA POR EL NO DESCENSO

JUTICALPA - 26 PUNTOS

Se salvará en esta jornada si derrota a Génesis en Comayagua y Real Sociedad pierde el domingo contra Victoria. Cualquier otro escenario lo llevará a decidir el descenso en el cierre contra los Aceiteros en Olancho.

REAL SOCIEDAD - 25 PUNTOS

No se puede salvar oficialmente en esta siguiente jornada. Si gana ante el Jaibo y Juticalpa no triunfa, pasará en la tabla general al Canechero y se salvaría con un empate en San Francisco de la Paz en el cierre de las vueltas.

PRÓXIMA JORNADA (FECHA 17)

Sábado 26 de abril

5:15 pm Génesis FC vs Juticalpa FC

7:30 pm Motagua vs Real España

Domingo 27 de abril

3:00 pm Real Sociedad vs Victoria

5:15 pm Marathón vs Olimpia

7:30 pm Olancho FC vs UPNFM