Espinel se desahoga tras volver al triunfo con Olimpia: Las críticas recibidas, el virus que los atacó y su relación con Arboleda

Eduardo Espinel volvió al triunfo con el Olimpia de Honduras luego de cinco duelos donde no pudo ver ganar a sus muchachos. Lo hizo en el clásico nacional más antiguo, contra Marathón y a domicilio 0-2.

En la conferencia de prensa el timonel uruguayo destacó el buen partido de sus dirigidos, y no escondió que hubo presión por no ganar. También advierte que les falta por hacer mucho trabajo para llegar a un nivel óptimo.

"La sensación es de satisfacción por el triunfo en un clásico importante, sobre todo por la situación en la que veníamos, era injusto y nos merecíamos este regalo en el clásico por el trabajo que veníamos haciendo, el equipo en otros partidos se crearon más situaciones de goles y no se había conseguido la victoria, y la sensación es que es un equipo que trabaja y que está convencido hacia dónde apunta. Queda mucho por recorrer y por trabajar", afirmó.

Abordado por la presión por no ganar. "Es Olimpia, si no gana aunque sea tres, cinco o un solo partido, siempre está en el ojo de la tormenta y la crítica, pero lo importante es que esa crítica no entre en el grupo. Estamos convencidos de que vamos por buen camino, nada es fácil, cada partido es complicado, les cuesta ganar a todos los equipos y no somos la excepción por eso es importante la charla que han habido en nuestro complejo, cerrado, diciéndonos las cosas y realmente sabíamos que estamos apuntando a lo que quiere la gente".

Espinel reveló que al plantel de jugadores los atacó un virus (cuadro gripal) y por eso varios jugadores no fueron parte del juego ante Marathón, sin embargo ponderó a los que jugaron y a Bryan Sáenz, que debutó con la camiseta del Olimpia.

"Hemos tenido una semana durísima, estábamos con la racha de los resultados, nos ataca un virus, muchos jugadores que hoy llegaron en lo justo, a veces hay que sufrir para valorar cuando las cosas están bien, sufrir también es parte del camino y pone al grupo a prueba, aparecieron unos jugadores que no habían jugado muchos minutos y algunos debutaron y a eso apuntamos desde que llegamos acá", aseguró.

"La presión la sigo teniendo, vine para eso, a que me presionaran y exigieran, porque es de la única forma que tengo para crecer, si nadie lo hiciera me sentaría en la zona de confort y no me preocuparía del día a día, ya estoy presionado para el próximo partido, no cambia nada", seguía hablando de la obligación que existe en el albo por ganar.

Finalmente terminó hablando de Yustin Arboleda y despejando las dudas sobre una mala relación con el colombiano. Confirmó el porqué no ha estado jugando.

"Con Yustin la relación es excelente, está lesionado, ha tenido los minutos que son necesarios, hay una competencia difícil con Jerry y Benguché, Yustin es muy inteligente, y si ustedes supieran lo que es ára el grupo, se dieran cuenta que hay una relación espectacular porque es uno de los referentes que sostiene al grupo y es una de las voces que siempre está diciendo cosas maravillosas para que el grupo no caiga. La relación con Yustin no solo es de mucha admiración, también de respeto", expresó.