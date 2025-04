Los aceiteros llegaron a 26 puntos en una segunda vuelta en el que ha sacado la casta e igualó el mismo puntaje que tenía Juticalpa FC, equipo que tampoco quiere volver a la Liga de Ascenso.

En la primera vuelta, Juticalpa y Real Sociedad aburrieron con un 0-0 en el Estadio Francisco Martínez, el pasado 2 de marzo. El compromiso será parejo y promete muchas emociones en el cierre de las vueltas regulares.

Es de resaltar que con un empate entre aceiteros y canecheros en la última jornada, mandaría la serie a dos partidos extras por el no descenso, así como ocurrió en los últimos dos campeonatos (Honduras de El Progreso vs Real Sociedad y Vida vs Lobos UPNFM)

--- ÚLTIMOS DESCENDIDOS ---

Temporada 2023-2024: CDS Vida.

Temporada 2022-2023: Honduras de El Progreso.

Temporada 2021-2022: Platense.

Temporada 2020-2021: Real de Minas.

Temporada 2018-2019: Juticalpa FC.