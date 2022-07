Expulsan a Héctor Rodríguez del arbitraje por ir a dirigir ligas burocráticas en Estados Unidos: “No existe coherencia en esta situación”

Referente a su solicitud le comunicamos, que la Comisión Nacional de Arbitraje y el departamento técnico no lo tienen contemplado para formar parte del staff de árbitros de esta comisión para los próximos torneos en ninguna categoría.

“Mire, estos casos se han dado, algunos árbitros cuando terminaba el torneo partían a Estados Unidos y entendemos porque en la parte económica estamos necesitados. Unos de esos silbantes se fueron a dirigir a EEUU sin permiso de la comisión, vino el ente y los llamó al orden diciendo: “el árbitro que quiera ir a EEUU de vacaciones, de paseo y quiera dirigir partidos, debe solicitar un permiso. Algunos han cumplido con eso y no hay problemas, pero solo finalizado el torneo”.

Esta no es la primera vez que se da este caso, la Comisión Nacional de Arbitraje solo pide que se hagan las cosas en base a lo establecido en el reglamento interno.

“¿Cómo un árbitro va a dejar un torneo federado para irse a dirigir burocráticas a otro lado?, aquí nadie está inventando nada y nosotros necesitando árbitros de la experiencia de él; ajá, y viene queriendo que lo reincorporaran como si nada, algo no cuadra”.

Benigno no podía entender la decisión de Héctor Rodríguez, quien prefirió ir a pitar ligas burocráticas a Estados Unidos que quedarse silbando en el Clausura 2022 de la Liga Nacional.

Entonces, de todos es sabido que Rodríguez se fue a dirigir partidos burocráticos a Estados Unidos. Un árbitro con gran experiencia, con gran capacidad, y nosotros aquí con un torneo complicado, equipos peleando descenso, no hay coherencia en esa situación de dejar un torneo federado para ir a dirigir un burocrático. Entonces la Comisión Nacional de Arbitraje, en aplicación del reglamento, y como disciplina dentro del grupo queda expulsado”.

Y agregó : “La situación con Héctor es que el torneo que recién finalizó mandó una nota a la comisión donde solicitaba un permiso para viajar por asuntos personales, así decía la nota, la petición no se le otorgó porque la comisión no otorga que en pleno torneo se vaya para otro país, salvo que sea algo muy justificable.

Héctor Rodríguez queda fuera de los torneos que la Comisión Nacional de Arbitraje este coordinando, así lo aseguró Benigno Pineda.

“En este caso, desde cierta fecha de la primera vuelta, Héctor manda una nota, pero no espera que se la apruebe el permiso, si no que solo se va y dirige allá. Él puede seguir en el arbitraje, pero no en los torneos que la Comisión Nacional de Arbitraje está coordinando”.

¿Queda excluido de la Liga Nacional?

“Correcto. No se le está expulsando del arbitraje (pero no puede dirigir en primera ni segunda), imagínese que tenemos procesos de trabajos aquí, jóvenes que quieren sobresalir, pero viendo estas situaciones se ven afectados”.

¿Héctor Rodríguez dijo que iba de vacaciones?

“No, él mandó una nota donde solicita permiso para viajar por asuntos personales. Yo siempre le he dicho a los árbitros que ellos deben ser sinceros y decir la verdad, pero Héctor se fue un viernes y el domingo aparece abrazado con otros silbantes en EEUU. Eso no se lo criticamos, pero mejor hubiera dicho: iré a dirigir allá, nosotros queremos entender todo eso, pero en la parte disciplinaria, aceptar un árbitro que se fue a dirigir burocráticas como si nada... entonces tenemos que cuidar el grupo arbitral, aplicando la ley de igual manera para todos”.

¿Por qué va a la baja el rendimiento de Héctor Rodríguez en los últimos años?

“Para mí Héctor ha sido uno de los mejores árbitros que ha tenido el país, yo personalmente le decía: “Héctor, no se da cuenta que usted ha sido de lo mejor que hemos tenido”, pero la situación de los gafetes quiero dejar algo claro, quien los da y los quita es FIFA y Concacaf, ellos son los que deciden quién tiene la capacidad”, concluyó el coordinador del departamento técnico de la Comisión Nacional de Arbitraje.