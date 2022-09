¡Fabricio Brener habla previo al clásico contra Olimpia y de su adaptación al Motagua!

Fabricio Brener se asienta cada vez más en el Motagua después su paso por el fútbol de Grecia con el PAS Giannina. Su comienzo fue titubeante pero poco a poco mostró sus cualidades.

VER MÁS: Motagua prohíbe el ingreso de la barra organizada del Olimpia para el clásico

El jugador ha admitido que cada vez se siente mejor en el terreno de juego con la 34 en la espalda y que espera retribuir toda la confianza que el club azul el brindó.

“Cada día que pasa me siento mucho mejor, la adaptación ha sido un poco lenta, pero me voy sintiendo con más confianza, ya que en los últimos partidos el profe me ha dicho que ando bien en lo ofensivo”, dijo en charla con TVC.

Habló sobre el clásico contra el Olimpia. “Sabemos que enfrentamos a un equipo grande como lo somos nosotros. Estamos contentos de cómo venimos trabajando y por los resultados obtenidos”.