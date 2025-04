Podcast con Fabricio Rodríguez: El hondureño que nació ciego y cómo superó los obstáculos para convertirse en comentarista deportivo

Por lo general tengo bien definido mi día a día, yo voy variando. Las personas que somos no videntes nos desplazamos con un bastón, en este caso no es un soporte, sino para ir identificando un obstáculo en el camino, escaleras. Pero en los lugares donde estoy más familiarizado, yo me desenvuelvo con normalidad y como acceder a ellos.

¿Naciste no vidente?

Sí, de nacimiento. Hay gente que me ha preguntado si yo preferiría que en la vida con algún accidente o una enfermedad, en el camino de haber perdido la vida, esto tiene sus pro y contras, uno de los pro más grandes de haber nacido así es que el proceso de adaptación con la educación, trabajo, mi infancia, ahora el ámbito académico, no me ha costado, porque no se puede extrañar algo que nunca se ha tenido, en esa parte se me ha facilitado.

¿Qué otras dificultades tiene una persona no vidente?

Eso varía, pero cuando se pierde la vista en el camino, la vida empieza desde cero. Pero hablando personalmente, es complicado, de niño era bastante imperativo, tenía que tocar las paredes, a veces hasta toma corrientes, se facilitó un poco el proceso, formé parte de un proceso de rehabilitación aquí en San Pedro Sula, se llama "Louis Braille". Ahí te enseñan manualidades, destreza, entorno, tema de movilidad, la escritura Braille en puntos, eso me sirvió mucho en la escuela, ahora con la tecnología soy más dependiente de la computadora y el celular.

Lo más difícil son los inicios, el tener que adaptarte. El principio básico de la vida de una persona con una condición así es tener que encontrar constantemente, eso incluye cada cosa nueva en la vida, es encontrar el mecanismo para encontrar "x" actividad. A nivel tecnología que es una especie pantalla de narraciones deportivas, eso me ha servido manejar esos dispositivos me han ayudado a poder desarrollarme con la misma agilidad.

¿Tu ceguera tiene cura?

Entiendo que no, porque he visitado a nivel de especialistas. Es cierto que todo ese proceso de buscar alguna cura lo hicieron mis padres cuando estaba pequeño, ahora en esta etapa la última vez que fui hace nueve años donde un oftalmólogo, las tendencias son las mismas, la ciencia no han podido encontrar una cura, lo mío es algo de retina, la retina está formada por tres capas, una de ellas que es la capa de en medio que es la más pequeña, capta la luz y manda el mensaje al cerebro para que los descodifique y todo el proceso que implica ver, esa capa de la retina no se me pudo desarrollar y de ahí se deriva, no hay cura, la retina es un órgano es muy complicado.

¿En qué momento dijiste: "Esto no me va a detener"?

Por buscar un momento simbólico, tenía como tres años, andábamos en un supermercado, en eso nos encontramos con una persona, se acercó una persona curiosa, habló con mis padres de médicos, de alternativas. Yo para ese tiempo había pasado por varias clínicas, hospitales, me tocó ir a Comayagua. No sé, estaba agotado de pasar por ese proceso y yo platiqué con mis papás y les dije que no creía que las cosas ocurrían por casualidad y si el plan de Dios fue que yo viniese a este mundo, tocaba afrontarlo así. El haber nacido nunca me permitió contemplar el escenario de cómo sería si viera o qué tan lejos podía llegar, es algo que nunca he podido imaginar, nunca me ha detenido esa condición.