Fútbol hondureño y latinoamericano: resultados, figuras y movimientos de mercado

El talento hondureño continúa exportándose y dejando huella en diferentes ligas. Según Transfermarkt, el valor de mercado de la selección ronda los 15 millones de euros, destacando jugadores como Luis Palma (Celtic, Escocia), Joseph Rosales (Minnesota United, MLS) y Choco Lozano (Getafe, España). Todos ellos representan la nueva camada de futbolistas que combinan técnica, velocidad y disciplina táctica.En América Latina, la escena también vive un recambio generacional: Endrick en Brasil, Garnacho en Argentina, y Julián Quiñones en México simbolizan la fuerza juvenil que revitaliza la región. Los clubes latinoamericanos continúan siendo semilleros de talento, pese a los desafíos económicos y la constante fuga de jugadores hacia Europa.