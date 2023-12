Gabriel Araújo tras el título de Olimpia ante Motagua: “Una cosa puedo decir, la Navidad es roja y blanca, no azul”

Ser campeón invicto y venciendo al eterno rival, Motagua, sin duda es más importante y bonito, según el brasileño del Olimpia.

“Es más especial porque es un clásico y cuando se trata de un clásico se ponen más ganas, estoy muy feliz”.

Por último, Araújo dijo que no quiere irse nunca de Olimpia: “Mo me quiero ir nunca, si me dicen 10 años, me quedo. Mamá y papá me disculpan, no regreso más ja, ja, ja”.