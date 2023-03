Gaspar Triverio se destapa, la opción de gol que falló contra Pachuca ¿vino de paso por Honduras? “No vine a pasear”

El mediocampista se perdió una clara opción de gol tras un remate de zurda, sin embargo, no logró darle la potencia ni dirección adecuada cuando quedó frente al experimentado arquero Óscar Ustari.

¿Se pudo ganar y recuerdas la jugada que fallaste? Le jugamos de igual e igual a cualquiera, creamos las situaciones. Tuvimos jugadas claras, la mía lamentablemente no quiso entrar y va a quedar en mi cabeza, como dije: hay que seguir trabajando para que el próximo partido pueda entrar.

¿Con el partido realizado la afición quedó contento y se vale soñar? Hasta que se pite el final del partido no se sabe quién pasará. Nosotros vamos primero a preparar el juego del domingo y luego con nuestras armas a jugar de igual a igual y buscar la clasificación ante Pachuca.

¿Se viene Victoria y no deben fallar? A descansar, necesitamos sumar para seguir escalando en la tabla.

Triverio no vino a pasear a Honduras.

No, estoy lejos de casa, lejos de mi familia, estoy solo aquí y no vengo de paseo sino a trabajar y hacer un buen papel para ganar cosas, a dejar un nombre.

El empate de Motagua, el triunfo del Olimpia en la Liga de Campeones, ¿te está sorprendiendo el fútbol hondureño?

No sé si me sorprende, lo estoy viviendo en el entrenamiento día a día, aquí hay jugadores con mucho carácter y eso a uno lo invita a seguir trabajando. Somos Motagua y hay un grupo muy bueno que peleará hasta el final.