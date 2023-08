Real España no levanta cabeza y Génesis le agudiza su crisis y deja al Palomo Rodríguez en la cuerda floja

Real España sigue penando, no hay fórmula para revertir la situación, o, mejor dicho, Palomo Rodríguez no tiene la fórmula para hacerlo. Sumó un nuevo y duro revés en la Liga Nacional y el tren sampedrano no va para ninguna parte.

VER MÁS: Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras

Un Génesis con 11 guerreros, guiados por un Roberto Moreira rejuvenecido, se plantó en el fangoso terreno de juego del Carlos Miranda y se hizo respetar.

Los carpinteros sumaron su primer triunfo de local y vaya de qué forma.A la máquina quizá le falta suerte, o entrar a los partidos más concentrados, porque cuando quieren reaccionar, ya están abajo en el marcador, y le volvió a suceder contra el recién ascendido.