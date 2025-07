Platense regresa a la Liga Nacional de Honduras y ficha a mundialista de 40 años: "Jesús me tiene bien preparado"

Un nuevo comienzo. El Platense regresa a la Primera División del fútbol hondureño tras el fallo del TAS y con ellos llega un recordado delantero en la Liga Nacional de Honduras, Georgie Welcome.

Welcome llegó al conjunto 'Escualo' procedente del Parrillas One y firmó contrato por un año: "Es un club grande, histórico", dijo a Claudia Torres, periodista de Diario Deportivo DIEZ.

Georgie Welcome manifestó su compromiso con Platense , ahora con la misión de estar en Primera División . Además, expresó sus sensaciones sobre volver a enfrentar a equipos como Olimpia , Real España y su exequipo, Motagua .

- ENTREVISTA CON GEORGIE WELCOME -

¿Cómo ha estado la preparación ahora con Platense?

Excelente, dando gracias al Señor, sin él no podía estar aquí. Vengo para aportar mi poquito de arena para ayudar al equipo y primero Dios sacar esto que queremos.

Tiene Georgie Welcome para darle muchísimo al fútbol y ahora en Primera División

Jesús me tiene bien preparado, físicamente muy bien. Voy a seguir trabajando y jugando hasta que él me diga ya no.

¿Qué representa que Platense vuelva a Primera? La oportunidad de ver otra vez tus goles...

Es un club grande, histórico y tengo que darle gracias al profesor también, más los compañeros que estoy acá también. Estar en Primera va a ser un orgullo; primero Dios hay que entrenar para eso, trabajar fuerte, con la humildad, con la ayuda de los profesores y compañeros.