Presidente de Platense: "Si el torneo inicia sin nosotros, solicitaremos al TAS la nulidad del Apertura"

Bajo el marco de la hermandad y pidiendo unión, Andrés solicitó a la Federación de Fútbol de Honduras acatar el ordenamiento del TAS , y en caso de no hacerlo, fue punzante en decir lo que podría suceder. "El campeonato de primera división debe comenzar con Platense. Esperamos respuesta de la Federación de Fútbol hoy mismo, en caso de seguir estirando la situación y si el torneo inicia sin nosotros, vamos a solicitar la nulidad del torneo Apertura".

El directivo del Platense, que compareció en una conferencia de prensa ante más de 80 periodistas hondureños, ponderó la gran ayuda que tuvieron de los abogados Porfirio Díaz y Ricardo Frega Navia como también del directivo Osman Vélez, que fue de los que llevó a cabo todo el tema, junto a otros ilustres del club porteño como Mario Sierra, Rommel Andrade, Wilson Williams o Allan Ramos.

"De qué me sirve jugar en segunda división si Platense ya tiene su puesto asegurado en Liga Nacional. Hemos perdido 40 millones de lempiras por estar jugando en la Liga de Ascenso, incluso, dos marcas patrocinadoras que buscamos y nos dijeron que no, ahora ellos se nos acercaron tras conocer el fallo para estar con nosotros en primera divisón, eso es lo que te da estar ahí", mencionó Christian Andrés.

"Me imagino una tarde de domingo en el Excelsior a Platense contra uno de los cuatro grandes del país, me lo imagino ganando, el equipo está preparado. Hay unas dos o tres posiciones que reforzar, pero ya estamos en ello. Ayer iba a agarrar un avión cuando me di cuenta de la noticia y tuve 14 horas para imaginarme cómo sería ese primer partido en la Liga Nacional. Es volver a casa con un mensaje claro, 'los buenos somos más e imperó la justicia", afirmó.