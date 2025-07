Mathías Vázquez se gradúa y toma una determinación sobre su futuro: "Tal vez se nos dé una oportunidad en la selección mayor”

Mathías está preparado para luchar la titularidad en el Motagua con el colombiano Wilmar Jordán y el uruguayo Maicol Cabrera, recientes incorporaciones del club, pero siempre desde una competencia sana.

“Me parece que entre todos nos vamos a mejorar, una competencia sana y se vienen una serie de partidos bastante larga, entonces vamos a tener oportunidad de jugar.”

Además, Vásquez recientemente anotó dos goles entrando de cambio en el segundo tiempo del partido amistoso contra Olimpia en Houston, Estados Unidos, lo que demuestra su impacto directo en el equipo jugando pocos minutos.

Sobre el partido declaró que ningún clásico es completamente amistoso, pero da vuelta a la página y se prepara para el inicio del campeonato.

“Siempre un clásico se juega el honor del equipo, pero más que el clásico, ahora ya pasó, ahora pienso en Génesis que jugamos el domingo”.

El joven de 18 años está consciente de lo importante que es el título del Apertura 2025 para el equipo, aunque en sus expectativas de cara al inicio del torneo, está mejorar como delantero el juego aéreo y aumentar la masa muscular.

En cuanto al torneo regional, tuvo una breve experiencia en 2024 en la Concacaf Champions Cup, pero será la primera vez que juegue la Copa Centroamericana con el “objetivo de clasificar a Concacaf y la ilusión de salir campeón”.

Aprende cómo potenciar su juego en la cancha viendo a jugadores de las mejores ligas del mundo como Harry Kane y Jamie Vardy, aun así, no deja de lado el fútbol nacional tras declararse gran aficionado del balompié hondureño con Roberto Moreira, leyenda del Motagua, como referente.

“Siempre miro la Premier los fines de semana en la mañana y veo la Champions, pero de Europa no miro mucho, también me gusta ver mucho la Liga nacional, los partidos de acá”.

LEVANTA LA MANO PARA LA BICOLOR

Mathías Vásquez ha sido parte de la sub-20 de Honduras y también ha participado en microciclos de la ‘H’ mayor dirigida por Reinaldo Rueda, lo cual toma como una gran experiencia y espera seguir siendo convocado.

“Es un orgullo. Siempre en esos microciclos se está aprendiendo un montón de los demás, del cuerpo técnico, de mis compañeros y ahora espero seguir haciendo las cosas bien y tal vez se nos dé una oportunidad en la mayor”.

Mathías hace una pausa y más allá de sus mejora en su rendimiento, se autoanaliza y enumera los aspectos que aún le faltan por mejorar.

"Siempre hay espacio por mejorar, la musculatura, la velocidad, esos detalles los espero ir afinando y desarrollar mis virtudes".

SE GRADUÓ Y AHORA SE ENFOCARÁ EN SUS ESTUDIOS

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo y el fútbol es una de las actividades que se ve involucrada la presencia de tantos futbolistas que buscan su preparación deportiva a la parte de la académica.

Mathías Vázquez es uno de esos jóvenes que ha estado luchando para destacar dentro de los terrenos de juego y fuera de ellos.

"Ya me gradué de secundaria en la International y ahora estoy viendo si tomo algunas clases en la universidad".

Pese a su deseo de poder seguir en su preparación, el atacante de Motagua ha decidido hacer una pausa en su camino estudiantil.

"Me gustaría estudiar, pero ahora me toca enfocarme en Motagua, espero este torneo enfocarlo sólo en el fútbol; no como el año pasado que estaba en la escuela y es bastante exigente".

También recuerda lo duro que ha sido su camino hasta el momento. "El sueño, andar pensando en el fútbol, ahora que ya me gradué me parece que puede ser un factor que me ayude a mejorar. Más que noches de desvelos me tenía que levantar muy temprano (5:00 am) para ir al colegio, vivo lejos y el sueño es fundamental. La escuela es muy exigente y me dejaba trabajos como loco para poder graduarme. Tuve que recuperar días que había faltado".