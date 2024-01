¿Hay amaños en el fútbol de Honduras? Liga Nacional revela cómo evitan ser víctimas de mafias y cuándo se estrena el VAR

A veces me parece que hay una ingratitud del lado del fanático del Real España que no ve los esfuerzos de los directivos, igual le pasa a Marathón, y qué decir de la gente del Olimpia que solo llega a las finales, igual Motagua, debemos de hacer llegar a la gente ya que la reacción de los aficionados con las noticias, allí están, entonces, hay que ver el tema de la seguridad, comodidad y buenas canchas.

Muchos aficionados están inconformes por la transmisión de los partidos, que ya no lo podrán ver porque el canal ya no está a nivel nacional para la mayoría. ¿Cómo lo ve la Liga? Entendemos que esto forma parte de la globalización que esa llega al fútbol, y aunque nos llega tarde porque el Pago por Evento llegó a Europa hace mucho tiempo y hasta ahorita lo tenemos aquí, hay que recorrer ese camino para estabilizar lo que significa una transmisión de televisión de un partido de Liga Nacional profesional. Es un tema que lo abordamos junto a los equipos y les preguntamos, lo que nos dice es que la afición se quejó porque los obligan a mover su sistema de cable, pero nos han asegurado que en poco tiempo la mayoría de gente va a poder verlos en todos los sistemas de cable. Eso nos da tranquilidad.

¿Cuánto representará de costo para los equipos usar el VAR? Representa un costo, lo tenemos, lo estamos buscando subsidiar con patrocinio, recuerden que el VAR es muy novedoso, hay muchas empresas queriendo patrocinar. Cuando se lo planteamos a los presidentes de los equipos dijeron: no me importa cuánto cueste, el tema es que eso da sensación de seguridad y los equipos menos populares son los que dicen que son perjudicados, entonces, hay una anuencia por parte de ellos, pero es un producto novedoso que lo tendremos.

Los equipos nos dicen que tienen mejores ingresos. Me decía un equipo que acababa de negociar un contrato, me dijo: me siento profesional porque negocié contrato en cuánto a rating, me fui donde el patrocinador y hablaron con mercadeo y agencia de publicidad... en ese momento le ofrecía 10 millones, ahora le ofrecen 30. Eso porque los partidos se están jugando con cada equipo en un solo horario.

El patrocinador que tiene la liga mantiene contrato hasta esta temporada, ¿cómo están con el nuevo patrocinador, ya hay contactos?<br /> Tenemos conversaciones con el patrocinador actual, Betcris, es todavía nuestro patrocinador y en estos seis meses que llevamos en esta nueva administración, nos hemos reunido y siento que no se quieren ir.

Sienten que la Liga está teniendo una imagen de acuerdo a su imagen, siendo lo más positivo para que la marca se sienta bien. Tenemos ofertas de otros patrocinadores que quieren llegar, vamos a acercar a otros patrocinadores, y estaremos bien sea con Betcris y otro patrocinador.

¿Qué pasa con la Liga Femenina que la FIFA ha venido pidiendo y en Honduras es un tema que se ve lejos?<br /> Tenemos la reglamentación, los equipos tienen su equipo femenino, lo patrocinan, pero no hay un torneo oficial. El tema de la Liga Femenina pasa por dos situaciones: primero tenemos que fortalecer el torneo de Liga de Reservas, Liga Nacional y luego el torneo femenino.

Segundo, en reservas tenemos problemas con las canchas y si hay problemas en reservas, ¿dónde van a jugar las mujeres?<br /> Tenemos que ir viendo la logística, dónde van a jugar. Está en tema de discusión y nos dicen que el torneo de reservas debería de ser preliminar y con el público se sienten en ambiente, pero hay un tiempo donde los dueños de las canchas nos dicen, no se pueden jugar más de dos partidos... entonces.

Por eso sacamos el torneo de reservas que se juega en canchas abiertas, entonces hay que hacer acercamientos con los dueños de los estadios de que jueguen preliminar de los varones.

Oficial: Michaell Chirinos se convierte en nuevo fichaje del Olimpia tras su desvinculación del Saprissa de Costa Rica