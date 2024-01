Presidente del Vida revela la razón del adiós de Héctor Vargas y confirma si venderá o no al equipo: “Muchos la tienen contra Luis Cruz”

El día que no pueda lo diré, daré un paso al costado, pero en ningún momento he puesto la institución en venta. Es cierto que hemos pasado dificultades, pero todas las instituciones tienen problemas, no conozco ninguna que esté solvente al 100% y nosotros a seguir trabajando para hacer las cosas de la mejor manera.

Debo darle el apoyo total al profe como lo he hecho con los anteriores y esperar que las cosas salgan bien. El fútbol es un tema de resultado, lo queremos apoyar, pero sabemos que si las cosas no van bien pueden haber cambios, no es lo que queremos, no es lo que deseamos, pero así es el fútbol.

No tengo ningún problemas con Héctor Vargas, le respeto, él es un gran tipo. En el momento que lo dijo, en cuanto al problema que teníamos de plantel, también hubo una situación a lo interno en el que no podíamos entrar a banco, hacer las transferencias a nuestro plantel, pero lo del profesor Martínez lo veníamos platicando, queríamos traer un extranjero. Me dijeron que no era el momento de experimentar con delanteros, lo mejor es que tome el mando un DT que tenga experiencia en el ámbito nacional, por eso la decisión.

Estaba dispuesto a regresar, pero en el tema económico vi que alguien dijo que se le debía plata, lo cual no es verdad, al cuerpo técnico no se le debe nada, el cual respetamos la decisión del profesor, por temas familiares no venir en estos momentos, tenemos que continuar y dar un paso al frente, tomamos la decisión de traer al Raúl Martínez Sambulá.

Yo nunca he tenido problema, por ahí sabíamos lo que estaba pasando, no soy persona de andar llamando para solventar los problemas. Me alegra que haya millones de Vida y tenemos más redes sociales que el Real Madrid, ojalá que así fueran al estadio. Ni en el Barcelona había visto que tengan tantas páginas como tenemos nosotros. Al final, Vida somos todos, yo quiero lo mejor para el club y siempre quiero dar lo mejor de mí.

Continuamos con la misma base, por ahí Vargas iba a traer cuatro o cinco jugadores, pero ayer tuvimos la noticia que no iba a continuar. Entonces, vamos a sentarnos con el profesor Martínez, yo no impongo jugadores, apoyo lo que ellos quieran traer. Al final, es responsabilidad netamente del entrenador, cuando los resultados no van, ellos tienen que asumir la responsabilidad.

Los que son conocedores del fútbol, no hay ninguna persona que tenga derechos sobre un futbolista, ellos pertenecen a las instituciones. Luis Palma, cuando yo llegué le quedaban seis meses de contrato con la institución, para quedárnoslo tuvimos que renovar, mejorarlo. También nosotros solo recibimos 1,036 euros de la transferencia de Luis al Celtic, entonces, si es por tema económico nosotros no hemos recibido nada. Él puede tomar la decisión que quiera, no tengo temor.

Vamos a competir partido a partido tratando de meternos a una liguilla, no la tenemos fácil, en el torneo Clausura estamos apretadísimos desde el cuarto lugar para abajo todos estamos a un punto, dos puntos de diferencia, con el último lugar estamos a cinco, no es un campeonato fácil, todos estamos pegados, esperamos hacer lo nuestro.

No, yo viajó al mundo entero, pero no he tenido el tiempo de ir a La Ceiba, no tengo problema, no tengo problemas con nadie.

Usted ha cometido errores, pero los va a enmendar, ya que si el equipo no se recupera, eso lo arrastrará

Perfecto solo Dios, todos los seres humanos cometemos errores, hay que tratar de mejorar y hacer las cosas de la mejor manera, yo sé que tiene una razón, pero soy una persona para juzgar a los demás, trato de dar y apoyar en todo lo que puedo. Al final, la institución no es Luis Cruz, muchos la tienen contra Luis Cruz, lo único que he hecho en el fútbol hondureño es aportar más de 40 millones de lempiras que no todos están dispuestos a hacerlo. Sé que tengo que hacer las cosas mejor, por ahí lo hemos pagado caro. Al final debemos lograr el sueño de ver al equipo campeón.

Los aficionados hablan más de lo que van al estadio, partiendo de esto, se sabe que es difícil, ¿pasa por su cabeza vender al equipo en un futuro?

Yo sé lo que hago por el club, paso pendiente 24 horas, lo que me molesta es que mi niño de 12 años me diga “Papá, ¿qué es esta mierda? Todo mundo hablando mal de ti, nosotros apostamos plata por el fútbol hondureño”, eso me duele. Lo que me digan los demás no me duele, sino los que mis hijos piensen.

Está trabajando en Estados Unidos, ¿por qué se metió al fútbol, si esto no le iba a generar a usted?

Cuando eres empresario no piensas que las cosas no te van a salir bien, no apuestas a un negocio y piensas ganar, no todo es ganar ganar. Tampoco tienes una bolita mágica, en el fútbol hondureño todos exigimos, vi al Olancho el primer año que llegó, es un espectáculo su fanaticada. Yo vivo en la ciudad de Miami, sigo el béisbol desde 15 años, soy socio de los Marlins. Y nosotros estamos todos los días en el estadio. Las taquillas es fundamental, el resto se buscará con patrocinio. Cuando te sientas a ver un partido de Liga Nacional, excepto el Olimpia y Motagua, las graderías están con tres, cuatro personas. Los que viven afuera ven el fútbol mexicano, europeo. No solo lo hablo por el tema del Vida, sino por los demás, ver los estadios nuestros es bastante penoso.

¿Le desmotiva todo lo que está desglosando, cómo ve el futuro en cuanto a lo que usted pretende?

No, debemos continuar, seguir. El día que no pueda daré un paso al costado, le daré el espacio a alguien que quiera estar al frente de la institución, es una institución con muchos años de trayectoria, pero no tenemos la cultura futbolística. Vas a El Salvador, veo un Jocoro-Águila y el estadio está lleno, no creo que los salvadoreños sean más futboleros que nosotros, hay algo que no estamos haciendo bien.

¿Será que los aficionados del Vida quieren su súper equipo?

Cuando eres aficionado del fútbol, quieres estar en una cancha del fútbol en cualquier partido. Cuando quieres apoyar a tu club tiene que ser en las buenas y malas. Nosotros también hemos tenido súper equipo, nos metimos en dos semifinales consecutivas y nunca tuvimos más de 4 mil aficionados en el estadio.

LEA TAMBIÉN: André Orellana rompe el silencio tras regresar a Olimpia: qué le dejó Marathón y el gesto de los jugadores merengues

Hoy en día, ¿cómo está la situación financiera el club?

Nosotros tenemos los fondos, tenemos el dinero ahí, aún tengo una cuenta bloqueada, no pudimos tener acceso a ella, yo deposité mi confianza en una persona que, al final, se marchó y tuve que empezar de nuevo con el banco para poder acceder la cuenta del club, pero que tenemos plata para competir, la tenemos. Esperar no volver a cometer los errores del pasado.

¿Qué personas han sido las que no han valorado esa confianza?

Me toca empezar de nuevo, traer personas que sientan por la institución. Para mí cuando perdemos un partido es como que perdí parte de mi corazón, soy uno de lo más sufro cuando el equipo no va bien. Así como yo le he dicho a Gutiérrez, “es bien complicado para mí tener que trabajar para pagar, pero también es complicado pagar y tener que hacer el trabajo de los demás”.

¿Cómo está la demanda del FIFA contra los jugadores que militan el Marathón?

Todavía está en el TAS, ya fuimos a la última audiencia, todavía no hay nada claro, no es tema de FIFA, hay que esperar, se toman entre seis a un año para responder, pero todo pinta bien. Al final, no soy persona de problema, tenemos que esperar y ver que resolución toma el TAS.