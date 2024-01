Raúl Martínez Sambulá habla como DT del Vida y advierte: “No creo que se le vuelva a permitir al Olimpia repetir lo que hizo”

Si hablamos del plantel, ¿qué está definido?

El equipo que tuvo en el primer entrenamiento está bien, me quedo con todo pero sí buscaré un par de refuerzos.

¿No temes descender con este equipo?

Pero no sé porqué sentir temor de descender, hay situaciones que ya se sanaron, ahora lo que queda es trabajar. Antes de iniciar a entrenar yo hablé con los jugadores, les di a ellos la palabra por si había alguna inconformidad y no hay ninguna.

Ellos están plenos para trabajar, la parte económica la mencionamos pero solo porque hay una fecha y esa fecha no ha pasado, entonces está todo bien.

¿Cuál es esa fecha y cuánto se les debe a los jugadores?

La fecha la manejamos para nosotros y a los jugadores se les debe menos del mes, lo demás creo que lo cobraron. Aquí el problema es meramente futbolístico y en qué refuerzos encontrar para hacerlos llegar.

¿Cómo va a jugar el Vida de Sambulá?

Me gusta el juego de propuesta, ir a buscar el balón, tener posesión, no desesperarnos con la pelota. Que sepamos en qué momento tenemos que trabajar el apoyo, el concepto de amplitud y profundidad.

Tenemos que manejar todos esos conceptos, me gustó que en el primer entrenamiento dejamos una pequeña huella de lo que pretendemos en el campo.

En la conferencia un periodista te consultaba sobre una afición del Vida dividida, quienes te reciben con brazos abiertos y los que no ven con buenos ojos tu llegada, ¿de eso qué piensas?

Es normal y uno tiene que aprender a lidiar con eso, creo que esas cosas pasan hasta con los presidentes de la república, hay gente que está a favor y otros en contra de la presidenta. Qué más quisiera yo que todos estuvieran a favor, pero eso nadie lo va a conseguir.

¿Es prioridad salvarse del descenso o competir por los primeros lugares?

La prioridad es comprometernos todos y protagonizar un buen torneo, si lo logramos, ni siquiera vamos a mencionar la palabra salvación ni mucho menos.

¿Y qué me dices del primer rival: Real España?

Ellos no hicieron un buen campeonato el torneo pasado y por ese motivo han hecho todas esas contrataciones, es un equipo que estará peleando. Para nosotros enfrentarlo en la primer fecha es bastante duro, pero tarde o temprano teníamos que jugar.

No sé ellos cómo estarán viendo el juego contra nosotros, pero que no quepa la menor duda que nosotros saldremos a buscar los tres puntos que nos permitan iniciar con un resultado positivo. La propuesta del Vida será interesante.

¿El volante argentino Brian Visser se queda o sale del equipo?

Visser parece que tiene contrato con el equipo, pero ya fue anunciado en los Potros de Olancho, no sé qué pasará con él, vamos a esperar.

¿Cómo visualizas el panorama del torneo Clausura?

Será un campeonato durísimo con Olimpia comandando, pero no creo que ellos la vuelvan a ver como el torneo pasado. Lo que el Olimpia hizo es fuerte para otras instituciones, yo me pregunto qué sentirán Motagua, Marathón y Real España al ver que el Olimpia les pasa por encima logrando un título invicto, no le metieron ni las manos, no me compete esa situación, pero me pregunto si algo parecido puede volver a pasar en el torneo que viene, pero no lo creo.

El Olimpia es capaz de repetirlo, pero no creo que se lo vuelvan a permitir. Ojo, al Olimpia le costó, no estoy diciendo que alguien se lo regaló.