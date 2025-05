Héctor Aranda es acercado a un club grande: Reveló su equipo de Liga Nacional y su ilusión de ir a Copa Oro

Se trata de Héctor Aranda, quien no pudo ser parte del primer round por una lesión en su rodilla izquierda, pero eso no evitó que apoyara a sus compañeros desde las gradas. “Me picaban los pies por querer estar adentro”, manifestó el mediocampista de 28 años a Diez afuera del estadio Morazán.

¿Hizo falta Héctor Aranda en la ida de las semifinales?

No sé. Al final, la gente sacará sus propias conclusiones. Estaba emocionado por poder jugar, pero no me dieron el alta médica para estar disponible. Cala bastante ver a los compañeros sufriendo.

¿Luego del 2-0 está liquidada la serie?

Puedo decir que no. Esto es fútbol, y todo puede pasar. Un 2-0 puede ser remontable. Olimpia es favorito aquí, en Roma, en China y, por supuesto, en Tegucigalpa. Va a ser muy complicado, pero la fe sigue intacta.

¿Se queda sin contrato al terminar el torneo, qué se viene?

Correcto. Ahorita quedo libre y estoy a la espera de lo que pueda suceder.

¿Es cierto que lo han llamado de Marathón?

No, hasta donde yo sé, no. Pero no estaría mal. Igual, aún no ha terminado el torneo; falta el juego del sábado, y esperemos a ver qué pasa.

¿Este torneo ha sido un renacer para Héctor Aranda?

Llegar a esta etapa del torneo luego de haberme propuesto muchas cosas para alcanzarlo, especialmente después de todo lo vivido, es satisfactorio. He tenido la fortaleza para seguir creciendo. El interés o la llegada a un equipo grande es una oportunidad que quiero aprovechar de la mejor manera.