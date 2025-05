Minutos después dijo sentirse mejor, pero siempre con un dolor de cabeza: "miré la jugada y choqué entre los dos, Licona me golpeó la parte de atrás (cabeza) y Devron la parte lateral. Al principio perdí el conocimiento, gracias a Dios lo pude recuperar. Yo quería seguir, pero no me dejaron, me dolió poquito".

Hoy continuará en evaluación médica: "vamos a ver cómo evoluciono. Me dijeron que si sentía algún tipo de dolor de cabeza fuerte, que me comunicara con el doctor. (Anoche) sentí un poco de dolor de cabeza, es algo normal después del golpe".

Incluso, en su memoria apenas recuerda que fue trasladado en la camilla. "Me sentía un poco mareado, en el camerino me hicieron las preguntas de rutina y ya me estaba recuperando poco a poco. Yo dije que estábamos jugando contra Génesis".

El también seleccionado nacional valoró el triunfo que los acerca a la gran final del torneo Clausura: "nosotros llevamos nuestra ventaja deportiva, tenemos que hacer un partido inteligente y será todo de concentración".

¿Pesa el Morazán?, se le consultó al espigado zaguero. "Real España tiene una afición grande, se hacen sentir. Pero esto es parte de los futbolistas que siempre vas a sentir presión".

¿Leyendas urbanas que a los capitalinos les ayudan?, fue la pregunta lanzada luego de las declaraciones del DT de Real España, Jeaustin Campos: "yo no sé, la ayuda arbitral es para los dos lados, hay errores y no es que los quieran hacer, son errores humanos".

Un tema de total interés en Motagua es la renovación de Luis Vega, quien finaliza contrato con los azules al finalizar el respectivo campeonato. Pero tiene opciones de irse al extranjero.

"Estamos trabajando en ello, hay varias oportunidades y tengo que analizar cual nos convendría". ¿Has decidido no renovar?, se le consultó: "no sé nada".