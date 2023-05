Héctor Castellanos denuncia persecución arbitral y confirma ofertas de otros equipos, pero Motagua es su primera opción

Los jugadores de Motagua salieron del campo sin dar declaraciones, pero el único que quiso hablar fue Héctor Castellanos, quien dijo no estar muy a gusto con las decisiones que toman los árbitros.

¿Cómo valoran esta eliminación?

Hoy se nos acabó el objetivo, no logramos entrar a semifinales lastimosamente. Quedamos muy dolidos, ya que pensábamos que íbamos a sacar el partido de aquí, pero se empezó con un resultado complicado.

¿Crees que el arbitraje está en contra tuyo?

Nunca me ha gustado hablar del arbitraje, pero hoy si tengo que hacer mención; yo traigo una etiqueta por parte de los árbitros. En el partido de hoy es falta mía, pero no fue una entrada violenta, son acciones normales que se dan y me sacan amarilla.