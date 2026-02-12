Daniel Otero, presidente de Marathón, reveló que han intentado callarlo desde la Federación de Honduras: "Siento que están muy mal"

Otero defendió su postura, insistió en la necesidad de implementar el VAR y cuestionó el manejo del arbitraje. Además, aseguró que su reclamo no es solo por Marathón, sino por todos los equipos que forman parte de la Liga Hondubet.



Por último, confesó que han intentado callarlo desde la Federación de Fútbol de Honduras y otros detalles privados sobre el tema.



DECLARACIONES DE OTERO A DIEZ



Una semana bastante movida en comunicados, mensajes y temas por expresar. ¿Así ha sido la semana?

Sí, pero esto es el fútbol y cuando toca exteriorizar lo que uno siente, la forma en que uno se ha visto afectado por los resultados, es nuestra responsabilidad hacerlo.



Ha sido un presidente de muchas redes sociales, últimamente compartiendo mucho sus pensamientos y también comentando y respondiendo lo que dicen los aficionados y otros periodistas.



Sí, y no vamos a parar hasta que los cambios se den. Es lo primero que estamos esperando de parte de la liga y de todos los sectores del fútbol hondureño: la implementación del VAR. Eso tiene que ser ya, tiene que ser este torneo. Tuvimos una reunión con el presidente de la liga en la capital, con el abogado Jorge Herrera, y nos comentó que aunque sea para el partido de la final, se espera que en marzo, pero él prometió que en este torneo se implementaría el VAR o este otro sistema que se asemeja mucho al VAR.



No entiendo por qué no tenemos el VAR. Me hablan de tema económico, pero para otras cosas que no son tan importantes sí hay dinero, y para algo tan fundamental como el VAR no entiendo por qué no lo tenemos ahorita. Recién estaba viendo que en Costa Rica la federación, no la liga, estaba implementando un nuevo sistema de VAR en alianza con un promotor que tiene mucha experiencia en el tema. Y siempre nosotros atrás, y deberíamos de estar en la vanguardia. Ese es un reflejo de lo que sucede a todo nivel en el fútbol hondureño.



Ante todo lo que ha sido comunicado, sus palabras y declaraciones, ¿le han escrito o hablado alguien de la Liga Nacional para preguntarle qué está pasando o por qué está molesto?

No sé si molesto es la palabra. Como presidente del equipo de fútbol más antiguo del país, tengo una responsabilidad con la afición de no dejar que nos roben nuestros sueños. El trabajo se hace a nivel de cuerpo técnico, junta directiva, jugadores y afición, y esperemos que lo que se dio el domingo pasado no vuelva a suceder. Estaremos atentos partido tras partido para que no vuelva a suceder. Toca defender nuestra institución y lo vamos a hacer todos los días.



Con el presidente de la Liga se reunieron, ¿Qué sucedió en esa reunión?

Una reunión de cortesía. Él quería tener una plática conmigo, darme la bienvenida a título personal como presidente del Marathón. Platicamos de todos los temas: el arbitraje, el VAR, la conformación de la liga y de los equipos para el próximo torneo. Quedé bastante satisfecho con lo que el presidente de la Liga me manifestó, con la visión de él, no así con los de la Federación. Realmente siento que los de la Federación están muy mal.



¿No hablan de la Federación con usted?

No, para nada. Sí me han mandado mensajes. No les puedo decir, pero me han mandado mensajes diciéndome que pare, que me calle, lo cual no va a suceder. Los que me conocen saben que eso no va a suceder.



¿Cree que esto que está haciendo, esta revolución que está queriendo implementar, puede ser beneficio del Marathón meramente o puede terminar afectándolo?

Si nace como un reclamo genuino del "maratonísmo", la junta directiva tiene que salir al paso, en este caso su presidente, que soy yo. Pero al final la lucha es de los 11 equipos de la Liga Nacional, porque a los 11 equipos es que el fútbol les cuesta. Los de Tegucigalpa viven del fútbol, me refiero a los de la Federación. Me estaban dando un dato que me dejó sorprendido.



Todos sabemos que el arbitraje lo maneja la Comisión Nacional de Arbitraje, los pone la Federación, pero al final quienes pagan a los árbitros son los equipos. El año pasado los 11 equipos de la Liga Nacional pagamos arriba de 10 millones de lempiras por el arbitraje. Entonces pregunto: ¿recibimos el equivalente a más de 10 millones de lempiras en calidad arbitral? Yo creo que no.



Desde su perspectiva, ¿No se podría afectar el Marathón con lo que se dice o expresa?

Cómo pudiera ser afectado? ¿Con arbitraje más malo? No creo que eso sea posible. Lo que pasó el domingo trascendió fronteras, lo han visto en medios internacionales. Me solicitaban entrevistas en ESPN, no las quise dar porque quiero ver cómo marcha esto, a qué nivel de compromiso serio con el arbitraje. Siento que el problema está en estas tres personas que manejan la Federación y el arbitraje. Ellos tienen que reflexionar, son ellos los que tienen que cambiar. Si no, en las próximas elecciones se van.



Muchos aficionados del Marathón lo apoyan en su postura, ¿Pero podría inclinarse a un tema de violencia por la pasión del aficionado?

Eso es lo que me preocupó el domingo. Después de que terminó el partido en nuestro estadio, vi el malestar, el enojo y la frustración del aficionado del Marathón, y pensé que puede pasar una tragedia si esto sigue así. El fútbol desborda pasiones y lo que pasó el domingo me preocupó. Eso no puede seguir sucediendo por el bien del fútbol y todos nos tenemos que unir.



Pero los que fallan tienen que reconocer que están fallando. Doce años de fracasos no pueden seguirse dando. Somos el único país en el mundo que después de 12 años de fracasos y tres procesos mundialistas fallidos continúa el mismo presidente y el mismo secretario, como si la federación fuera de ellos. Ellos no ponen nada de su bolsa para el fútbol hondureño, se benefician del fútbol hondureño. Los que ponen son las directivas de los 11 equipos de la Liga Nacional.



Lo último, ¿Marathón está donde está por tema arbitral o también cree que el funcionamiento no ha sido el mismo del torneo pasado?

Siento que vamos bien, estamos en la cuarta fecha, esto recién empieza. El plantel va pronto, estoy conforme, la junta directiva está conforme, la visión está conforme. Lo que no estamos conformes es con todo el entorno, eso tiene que cambiar. Lo que ha sucedido esta semana encendió una llama que ya no la van a poder apagar. La cantidad de llamadas y reuniones que me están solicitando a todo nivel, equipos de la Liga Nacional y patrocinadores fuertes del fútbol hondureño, están inconformes con la forma como se está manejando el fútbol.