Héctor Vargas explica por qué salió de Real Sociedad, responde si regresaría a Marathón y revela una oferta

“Uno a veces hace el esfuerzo de estar lejos de la familia y no encuentra lo que se busca, es preferible esperar a alguien que realmente quiera competir, a mí me gusta pelear campeonatos”, agregó.

¿Volvería a Marathón ? Se le consultó a Vargas y esto dijo: “Bueno, si me ofrecen trabajo, porque es parte de mi trabajo. No me han ofrecido. Ahorita estoy con la familia, tengo una hermosa familia que debo sostener”.

“Lavallén no conocía el medio, acá traes a Guardiola a dirigir un equipo competitivo y a lo mejor no sale campeón porque no conoce el medio, acá hay un montón de cosas que tienes que conocer para salir campeón. Y te digo una cosa, el único técnico campeón con dos equipos diferentes, vivo, soy yo. No es soberbia, pero ni Diego ni Primitivo ni Troglio tienen eso en este país, yo sí lo tengo”, cerró.