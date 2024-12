“Primi” Maradiaga y el mensaje a los jugadores sobre un posible estadio lleno: “a ellos les corresponde callarlos”

El primer partido dejó a Olimpia con precaución

“Pues no sé, la intención nuestra es siempre la de buscar competir, a veces las cosas nos salen, a veces no, pero de lo que sí estoy completamente seguro es que los jugadores están plenamente convencidos que para superar a un equipo de la talla de Olimpia hay que hacer mayor esfuerzo, tener una mayor atención, hemos entrenado para eso, para tener claro que nada nos debe sorprender, estamos claros de las condiciones colectivas e individuales del Olimpia”.

¿Le ha inyectado a los jugadores de Olancho FC que tienen la obligación de avanzar?

“La verdad que esa palabra no me gusta, porque a mí no me obliga nadie a hacer nada, si lo voy a hacer es por voluntad, porque tengo un verdadero interés. Olimpia no sé si estará obligado, pero creo que ellos quieren marcar una historia, quieren llegar a una nueva final para optar a un pentacampeonato. Nosotros indudablemente estamos con esa misma intención, no es una obligación, es un deber tratar de dar ese paso hacia el frente de superar lo que se hizo en torneos anteriores, el volver a igualar a llegar una final, pero ser por primera vez ganadores de la misma.

Hay muchas cosas que no entran en el papel de obligación, entran como deberes, como profesionales que somos tratar de cumplir con nuestras tareas y quedar plenamente satisfecho, como se lo he dicho a los jugadores, satisfáganse ustedes, van a satisfacer a su familia, a los directivos y a la afición, pero ante todo que salgan ellos plenamente satisfecho independientemente del resultado, puede ser adverso o favorable, lo importante es que ellos salgan con la frente en alto”.

Cómo están Alex López, Henry Figueroa, Nelson Muñoz

“Están bien. Es una tema que tampoco lo toco, ellos saben que si no se sienten bien van para afuera, hay un plantel amplio, yo no me aferro a esas instancias de que voy a esperar a última hora, el jugador si no tiene inconvenientes va a jugar y si muestra desde un inicio que no está preparado lo dejo afuera. Aquí nosotros mismos nos minimizamos cuando empezamos a decir que el jugador hondureño no está preparado para jugar miércoles, domingo, miércoles si este es nuestro trabajo, solo son dos horas de entrenamiento, dos horas de juego de fútbol, sí es cierto que hay un desgaste mental, pero ya una vez terminado el partido eso pasa a segundo plano”.