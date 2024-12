Diego Vázquez responde si Motagua ya sentenció o no la llave ante Real España y deja dardos a sus críticos

Pero Diego Vázquez entiende que dos goles no son motivo para relajarse ya que la vuelta va a ser más complicada que el juego de esta noche en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Fiel a su estilo dejó un mensaje a sus críticos y reveló que el parón de 10 días le sirvió para refrescar los trabajos con el objetivo de guerrear con todo ante los aurinegros en esta llave que se decide el domingo 15 de diciembre.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cuál fue cree que fue la clave para vencer al Real España en la ida?

Fue un partido intenso de semifinal que se define por pequeños detalles, estuvimos bien parados todo el partido, quizá contrarrestamos lo mejor que hacen ellos, individualmente los jugadores hicieron un buen partido, lo terminamos ganando bien con autoridad. Faltan 90 minutos, esto es de 180 minutos, falta el segundo tiempo en Tegucigalpa, mejor que lo hicimos hoy para poder pasar a la final, hoy hicimos un gran partido ante un equipo que juega bien.

¿Sirvió el parón para analizar al rival?

Sí, sirve para mejorar, para mecanizar, para mejorar detalles, yo sabía que no iba a ser el mismo partido de la vuelta, porque veníamos de jugar dos torneos, de jugar y viajar entre semana, aunque la gente no entienda, los que estamos dentro de esto, jugar y viajar partidos de Concacaf no es lo mismo, ahora sabíamos que iba a ser diferente en la cancha, nos sirvió para mejorar estos detalles, debemos seguir mejorando.